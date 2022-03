MotoGP, Enea Bastianini vince in Qatar

Enea Bastianini si prende il successo nel Gran Premio del Qatar di MotoGP. Sul circuito di Losail, il pilota italiano con la Ducati del team Gresini vince la sua prima gara della carriera in top-class, precedendo il sudafricano Brad Binder (Ktm) e lo spagnolo Pol Espargaro (Honda).

Chiude in top-5 Marc Marquez, il quale si piazza tra Aleix Espargaro (Aprilia) e Joan Mir (Suzuki).

Niente da fare per Francesco Bagnaia che con la sua Ducati va a contatto con Jorge Martin (Pramac) ed esce di pista senza conseguenze fisiche.

Il campione del mondo in carica Fabio Quartararo conquista qualche punto all'esordio stagionale con un nono posto. Undicesima posizione per l'altra Yamaha di Franco Morbidelli e quattordicesimo posto per Andrea Dovizioso.

"Dedico questa vittoria a Fausto Gresini, perché lui ci ha spinto tanto dal cielo ed è fantastico per tutto il team. Abbiamo pianto tutti insieme. E sono molto contento anche per la ia famiglia", dice al termine della gara Enea Bastianini, "Provo emozioni incredibili. Ho spinto fin dalla partenza, ma la cosa più importante è che volevo risparmiare le gomme. Quando ho visto Pol Espargaro ho capito che era il momento di vincere la gara e ho superato Binder alla prima curva".