Cingolani: "Paghiamo un prezzo per l'energia che non ha nulla a che vedere con le materie prime"

Il 95% del gas naturale consumato in Italia "viene dall'estero". Parte da questo dato dirimente l'audizione alla Camera del ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, che snocciola i dati sul settore energetico del paese e la forte dipendenza - soprattutto - dalla Russia: "Le importazioni dalla Russia sono incrementate - sia in valore assoluto, che in percentuale sui consumi - dai circa 20 bcm del 2011, corrispondenti al 25% dei consumi degli italiani, ai 29 bcm del 2021, arrivando a quota 38% dei consumi". Siamo, dice il ministro, quasi totalmente dipendenti dalle importazioni soprattutto sul fronte del Gas, e negli ultimi 10 anni per quanto riguarda la produzione nazionale "si è passati da 15 miliardi di metri cubi del 2001, a 3 miliardi di metri cubi nel 2021". Una riduzione insomma di un quinto del prodotto nostrano. Ma Cingolani, è lì per una informativa urgente sul tema rincari di energia, e qui non dipende - dice - dalle conseguenze della guerra in Ucraina: "Stiamo pagando un prezzo che non ha nulla a che vedere col costo della materia prima - afferma - e la questione è al vaglio dell'Unione Europea e di tutti gli stati membri. E lo stesso anche se in misura minore, vale anche per il carburante".

Ansa I prezzi dei carburanti in una pompa di benzina

Benzina: aumentato del 13%, tra il 10 ed il 14 Marzo, diesel +21%

"Gli aumenti del prezzo carburante riflettono solo in parte quelli del petrolio - continua Cingolani - che dopo aver toccato il prezzo di 128 dollari l'8 marzo, è sceso a 98 dollari in una settimana: ma si osserva regolarmente, che l’adeguamento del prezzo alla pompa, al prezzo del greggio è immediato, mentre l’adeguamento alla riduzione del prezzo del greggio, è ritardato". "Nella settimana dal 10-14 Marzo la benzina è aumentata del 13% ed il diesel del 21%", aggiunge il ministro. Sulle motivazioni del caro prezzi, "I prezzi reali in importazione del gas, sono influenzati da contratti pluridecennali, con prezzi indicizzati: a marzo 2021 il gas naturale si vendeva a 20 centesimi a metro cubo, un anno dopo: il costo è passato a 60 centesimi", e questo è un aumento che dice Cingolani "sia da considerare perché sta creando l'aumento su tutta la filiera dei prezzi, con uno scostamento che non ha precedenti".

Getty Sede Commissione Europea Bruxelles

Un tetto al prezzo del gas: il nodo della UE

Decisivo raggiungere un meccanismo europeo, che valga per tutti i 27 paesi, per dare un tetto ai prezzi del gas, Cingolani annuncia la proposta del Governo italiano: "Misure strutturali con un "price cap" temporaneo a livello europeo, sulle transazioni di gas naturale all’ingrosso". Questa misura - che sarà discussa in sede dell'Unione tra giovedì e venerdì - "oltre a portare beneficio diretto ai consumatori di gas, porterebbe anche notevoli benefici sui prezzi del mercato elettrico all’ingrosso". Stiamo ogni giorno lavorando con la Commissione Ue per studiare un meccanismo capping (tetto, n.d.r.) per mettere d'accordo 27 paesi con esigenze diverse: e la Commissione dice che entro fine mese avremo la seconda parte del Repower EU sull'import, con regole generali che introdurranno misure di calmierazione di mercato simili al price cap, regole che non permettano incrementi costi selvaggi". Italia ha sistema trasporto diversificato rispetto ad altri

Punto di forza, ma in una prospettiva non immediata, secondo il ministro, è il sistema italiano, basato su diversificazione: "Dal punto di vista delle infrastrutture di importazione, l’Italia dispone di un sistema per l’approvvigionamento e il trasporto diversificato rispetto ad altri Stati membri UE - continua il ministro - alimentato prevalentemente con gas prodotto all’estero, ed importato o trasportato via mare come Gas naturale liquefatto (GNL) e scaricato presso i terminali di rigassificazione". Anche se il totale dei flussi di importazione tramite i terminali di rigassificazione ammonta al 13%.

(Getty Images) Gasdotto

Meno esigenze con la fine del freddo

Il ministro poi illustra le prospettive dei prossimi mesi, con l'atteso miglioramento del clima, dove "si stima una riduzione della domanda per uso civile, pari a 40 Milioni di metri quadri al giorno, e già a fine marzo in condizioni di freddo standard". Importante sottolinea Cingolani, anche se avvenisse "una completa interruzione dei flussi dalla Russia, che da oggi non dovrebbe comportare problemi di fornitura interna". La chiusura del rubinetto del gasdotto Nord Stream da cui arriva tutti il gas di Putin, è una prospettiva alla quale nessuno vuole pensare, per le enormi conseguenze su tutto il settore, ma il ministro mette le mani avanti perchè "eventuali picchi di domanda potrebbero essere assorbiti modulando opportunamente i volumi in stoccaggio o con altra capacità di import, anche se - ammette Cingolani - problemi per assicurare la fornitura a tutti i consumatori italiani potrebbero avvenire solo in caso di un picco di freddo eccezionale, entro fine marzo, oppure contestuale "disruptions" (reindirizzamento, n.d.r.) su altre rotte di importazione".

"Almeno 3 anni per raggiungere l'indipendenza dalla Russia"

"Nel corso delle ultime settimane il governo ha messo in atto una serie di iniziative volte a ridurre la dipendenza di gas dalla Russia per 20 miliardi di metri cubi nel breve e medio termine", questo il piano annunciato dal ministro, tra cui tramite una "massimizzazione dei terminali Gnl per 6 miliardi di metri cubi in più". E poi ma solo nel lungo termine, sostituire il gas russo con altre fonti: "In un orizzonte minimo di 3 anni".



Ansa Luigi Di Maio incontra lo Sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante la missione a Doha, Qatar