Esplosione in una fiera-mercato in Pakistan, almeno quattro morti e 24 feriti

Pakistan: è di almeno quattro persone morte e altre 24 ferite il bilancio di un'esplosione che si è verificata nel distretto di Sibi, nella provincia sudoccidentale del Belucistan. Secondo la polizia, la bomba è esplosa in occasione della sessione conclusiva di una “mela” (così si chiamano le fiere tradizionali).

“Quattro persone sono state uccise, circa 24 - tra cui alcuni poliziotti - sono rimasti feriti", ha dichiarato nell’anonimato un funzionario di polizia. Anche il presidente del Pakistan, Arif Alvi, era in città per l'evento ma si trovava lontano dal luogo dell'esplosione. Non si hanno informazioni circa il possibile target dell’attacco, se l’obiettivo fosse appunto il presidente o altri soggetti. Quel che è certo è che finora nessun gruppo terroristico ha rivendicato l'attacco.