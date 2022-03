Etiopia, attacco con un drone su una scuola , 57 i morti

Tre bombe sono state lanciate da un drone sulla città Dedebit, in Etiopia, colpendo una scuola dove si trovavano migliaia di tigrini, un gruppo etnico dell'area del Corno d'Africa, sfollati nel Tigray nord occidentale il 7 gennaio scorso. La notizia è stata data dal Human Rights Watch.

"Il governo etiope - spiega Hrw - dovrebbe volgere un'indagine tempestiva, approfondita e imparziale sull'apparente crimine di guerra e perseguire adeguatamente i responsabili. A causa dei diffusi abusi da parte di tutte le parti in conflitto nel nord dell'Etiopia, i governi stranieri dovrebbero imporre una moratoria sulla vendita di armi e sull'assistenza militare parti in guerra".

"Il drone etiope ha colpito tre volte il complesso scolastico di Dedebit, uccidendo e mutilando gli sfollati, principalmente anziani, donne e bambini, mentre dormivano in tende di fortuna realizzate con teli di plastica, ha affermato Laetitia Bader, direttrice per il Corno d'Africa presso Human Rights Watch.

Da novembre 2020, le forze federali etiopi e i loro alleati, comprese le forze eritree, hanno combattuto un conflitto armato contro le forze del Tigray affiliate all'ex partito al governo della regione, il Tigray People's Liberation, Front .

Gli attacchi aerei del governo nel Tigray sono aumentati nell'ottobre 2021 e sono aumentati in modo significativo a metà dicembre in seguito al ritiro delle forze del Tigray dalle vicine regioni di Amhara e Afar. Il governo federale etiope è l'unica parte in conflitto che ha riconosciuto il possesso di droni e nelle cui basi aeree i droni armati sono stati segnalati dai media e visti sulle immagini satellitari. Gli attacchi aerei a danno dei civili sono continuati nel 2022.

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha riferito che tra il 22 novembre e il 28 febbraio il suo ufficio aveva documentato che 304 persone sono morte e 373 sono rimaste ferite a causa di attacchi aerei nel Tigray.