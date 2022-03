Europa: chiusure positive

Chiusure in chiaro rialzo per le borse europee, spinte anche dal buon andamento di Wall Street. I mercati hanno digerito l’ipotesi della Federal Reserve di una stretta monetaria più veloce del previsto per far fronte all'inflazione. Comunque, gli investitori restano cauti per il protrarsi del conflitto in Ucraina.

Milano guadagna lo 0,98%, superata da Parigi a +1,17% e Francoforte a +1,02%, mentre Londra si ferma a +0,46%.

A New York procede particolarmente il Nasdaq con i titoli tecnologici in rialzo di un punto e mezzo. Bene anche il Dow Jones a +0,62%. Ora gli occhi degli investitori sono per i dati in arrivo in settimana, che potrebbero però segnalare un peggioramento delle condizioni economiche e della fiducia dei consumatori, dovuti alla combinazione di guerra in Ucraina e alta inflazione.

Il petrolio Brent resta sostanzialmente stabile sui 114 dollari al barile, mentre il greggio americano frena a 108.