L'ex tennista Dolgopolov torna in Ucraina per combattere i russi

"Ciao Kyiv, sono tornato ad aiutare come posso e difendere il nostro Paese". Sono le parole su Facebook dell'ex tennista ucraino Alex Dolgopolov, 33 anni, che è tornato nel suo Paese per prendere le armi e difendere la sua città natale di Kiev. Dolgopolov, nel 2012 era il n.13 nel ranking mondiale e si è ritirato lo scorso anno. "Sono stato fortunato, un ex soldato professionista mi ha insegnato a sparare. Non sono diventato Rambo in una settimana, ma sono abbastanza a mio agio con le armi", ha aggiunto Dolgopolov.