L'agenzia spaziale russa: invieremo da soli una navicella su Marte

L'agenzia spaziale russa Roscosmos sarà in grado di condurre da sola la missione su Marte dopo la decisione del Council dell'Esa (Agenzia Spaziale Europea) di interrompere la collaborazione sulla missione ExoMars (Europa e Russia). Lo ha annunciato, scrive Interfax, il direttore del programma spaziale russo Dmitry Rogozin.

"Perderemo diversi anni, ma riprodurremo il nostro modulo di atterraggio, lo forniremo di un veicolo di lancio Angara e condurremo questa spedizione di ricerca dal nuovo sito Vostochny Cosmodrome in modo indipendente", ha detto Rogozin su Telegram.

Ha quindi pubblicato la copia della lettera del direttore generale dell'Esa, Josef Aschbacher in cui informa della decisione di sospendere il progetto ExoMars. "In effetti, questo è un evento molto triste per tutti gli appassionati di spazio. Ciò significa che la missione congiunta russo-europea su Marte prevista per settembre 2022 è stata cancellata", ha affermato Rogozin.