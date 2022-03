Expo 2030, il Sindaco Gualtieri: "Sarà a Tor Vergata vicino a campus universitario"

"Expo 2030 offrirà una cornice perfetta dove idee e progetti riguardanti rigenerazione urbana da ogni Paese può prosperare e guidare inclusione e sostenibilità. Immaginiamo Expo non solo come una esposizione temporanea, ma come opportunità di rigenerazione urbana intelligente e sostenibile. E' il momento di svelare il luogo dove prevediamo di realizzare Expo. E' una grande area a Tor Vergata, accanto al campus di una delle tre principali università di Roma". Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , all'evento di presentazione della candidatura di Roma a Expo 2030 al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

“La storia, il verde, l'innovazione e l'inclusione. Roma è una città unica''. Per Gualtieri sono le ''quattro ragioni'' per cui Roma è la città ideale per ospitare Expo 2030. “Vogliamo che questo sia Expo dei giovani. Lavoriamo anche a rafforzare il ruolo della scienza e della tecnologia nella nostra città. Ben prima del 2030 il Rome Technopole sarà pienamente operativo e hub di riferimento a livello internazionale per la formazione, la ricerca, e il trasferimento tecnologico". Il sindaco ha poi annunciato che Roma promuoverà investimenti nei campi dell'IT, biomedica, IT digitale per essere , ha sottolineato, un entry point eccezionale per il mercato unico europeo.