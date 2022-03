Expo Dubai, al Padiglione Italia bronzo nei premi BIE, primo posto in EAU Innnovates Awards

Nel corso di una cerimonia l'Italia si è classificata al terzo posto nella categoria "Miglior interpretazione del tema" per il suo percorso espositivo che include la riproduzione del David di Michelangelo . Erano in corsa in questa categoria 72 degli oltre 190 Padiglioni nazionali costruiti dai Paesi partecipanti.

Il Padiglione Italia ha ottenuto anche il riconoscimento come miglior padiglione nella categoria "Best innovation that achieves sustainability" da parte delle autorità emiratine nell'ambito dei premi EAU Innovates.

"L'Italia esce a testa alta da Expo 2020 Dubai," così il commento del Commissario generale per l'Italia a Expo Dubai, Paolo Glisenti, "con riconoscimenti e attestati internazionali per aver mostrato con il Padiglione le proprie eccellenze nell'innovazione, nella sostenibilità e nella creatività".