F1: doppietta Ferrari, vince Leclerc davanti a Sainz. Verstappen Ko

Doppietta della scuderia Ferrari nella prima gara del Mondiale 2022 di Formula 1: Charles Leclerc, partito in pole, ha vinto il Gp del Bahrain, precedendo il compagno di scuderia, Carlos Sainz.

Il campione del mondo, Max Verstappen - a lungo secondo sulla sua Red Bull - è stato costretto al ritiro a due giri dal termine.

Tra17° ed il 19° giro l'olandese aveva sorpassato per tre volte il ferrarista sul rettilineo che porta al traguardo, usando il dispostivo DRS per l'accelerazione in fase di superamento, ma altrettante volte, ha subìto il contro sorpasso in curva dello scatenato Leclerc.

Il pilota della Rossa conquista il successo nell'esordio stagionale, mantenendo la pole position conquistata sabato e riportando il Cavallino al primo posto, che mancava da Singapore 2019 con Vettel.

Terzo arrivato Hamilton, quarta la Mercedes di George Russell e dal sorprendente Kevin Magnussen (quinto in Haas). Sesta posizione per Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Leclerc: "Macchina fantastica"

"Sono davvero felice, gli ultimi due anni sono stati difficili per il team, ed i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile consegnandoci e costruendo questa macchina fantastica - così il commento di Charles Leclerc a fine gara - siamo partiti nel modo migliore con pole, vittoria, giro veloce, doppietta con Carlos: non avrei sperato di meglio, incredibile essere tornati al top".

"La Ferrari è tornata per davvero: questi sono i posti che dovremmo sempre occupare. Io ho tenuto duro e sono a prendermi questa seconda posizione - così l'altro ferrarista, arrivato secondo, Carlos Sainz - alla ripartenza dopo la Virtual Safety Car ho avuto una bella opportunità: Verstappen si è difeso molto bene ma poi ho visto delle luci rosse apparire dalla sua macchina, Max è stato sfortunato, meritava il secondo posto".