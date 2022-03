Russia, sedicente esperto di sopravvivenza muore scavando una galleria

Vladimir Vorobiov, sedicente esperto di sopravvivenza russo e protagonista di un documentario di successo, è morto scavando una galleria per un bunker.

Vorobiov, residente a Rostov-sul-Don, al confine con l’Ucraina, per passione e come lavoro costruiva bunker.

L’uomo, da sempre convinto dell'imminenza di una guerra, aveva costruito con le proprie mani il suo primo bunker, un vero capolavoro di tecnologia.

Il suo bunker è stato progettato per la sopravvivenza, nel caso di una guerra, per 1-2 persone in piena autonomia per 2 anni.

All'interno del bunker c'era un divano matrimoniale, un letto con materasso ortopedico, una cucina, un water, una doccia, un lavandino e un pozzo. Il locale interrato era dotato di ventilazione di mandata con filtri a carbone, cappa aspirante con valvola di ritegno per isolare l'ambiente esterno, riscaldamento elettrico e “ad idrogeno” (basato su una candela riscaldante una lastra di titanio). Nel bunker, Vorobiov teneva maschere antigas, walkie-talkie, un fucile, un fucile subacqueo, coltelli, una lancia e scorte di cibo.

In caso di una possibile ritirata, l’uomo ha anche scavato un'intera rete di tunnel, alcuni dei quali erano dotati di trappole.

“Non dipendo da nessuno. Non ho bisogno di nulla. Niente acqua, niente fogna, niente elettricità. Posso cavarmela da solo", diceva Vorobiov.

In realtà, la morte di Vorobiov è stata una morte bianca, un incidente sul lavoro. L’uomo stava costruendo un bunker su commissione e stava scavando una galleria. Di solito Vorobiov lavorava con un socio, compagno di lavoro fidato. Il suo socio però si è ammalato e Vorobiov l’ha sostituito con un uomo senza esperienza. Il crollo della galleria è stato fulmineo e non si è riusciti in tempo a dissotterrare Vorobiov.