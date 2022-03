Federica Brignone vince la coppa di supergigante, per la prima volta

Solo un diciannovesimo posto nel supergigante della finale di Coppa del mondo di Courchevel-Meribel, ma abbastanza per conquistare la coppa di specialità: una delle poche che ancora mancava tra i trofei collezionati da Federica Brignone, tra i quali c'è la Coppa del mondo generale conquistata nel 2020.

"Oggi sono molto emozionata - ha detto la sciatrice trentunenne valdostana - ed è stato bellissimo, era il mio sogno da sempre. È ovvio che mi sarebbe piaciuto farlo con una bella gara finale e non mi è venuto. Sono comunque contenta: la coppa è l’insieme di una stagione andata alla grande, soprattutto in superg. Io sto sciando davvero bene, oggi non so cosa sia successo, non ho tirato una curva. Non è andata come mi sarebbe piaciuto, soprattutto davanti al mio fan club che è venuto a vedermi. Alla fine, la Coppa premia la migliore della stagione e vuol dire che è andata bene. È due anni che tutti aspettiamo di fare festa e non vedo l’ora di tornare a casa. Dovrò aspettare fino alla fine delle finali ma non vedo l’ora"

Brignone in questa stagione è stata assoluta protagonista con due medaglie ai Giochi di Pechino, l'argento in slalom gigante e il bronzo in combinata. Ha vinto tre gare, tutte e tre in superg: il 12 dicembre a Sankt Moritz, il 16 gennaio ad Altenmarkt-Zauchensee ed il 30 gennaio a Garmisch-Partenkirchen.

Nella classifica di specialità ha totalizzato 506 punti precedendo Elena Curtoni (390), oggi quindicesima a 1"14 dalla vincitrice della finale, la norvegese Ragnhild Mowinckel, e Mikaela Shiffrin (380) che oggi con il secondo posto ha matematicamente alzato al cielo la sua quarta Coppa del mondo generale dopo quelle del 2017, 2018 e 2019. Dopo aver conquistato ieri la coppetta di discesa libera, oggi Sofia Goggia non ha gareggiato e ha così concluso quinta nella graduatoria di superg (332 punti). Nell'odierno supergigante svoltosi sulla pista 'Eclipse' nel comprensorio sciistico francese di Courchevel-Meribel, Mowinckel, al primo successo nella specialità, ha preceduto di appena cinque centesimi l'americana Shiffrin e di 13 la svizzera Michelle Gisin.