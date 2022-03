Fedez e le malattie demielinizzanti: di cosa si tratta?

Quale sia di preciso il problema di salute non è dato saperlo. Ma Fedez, con il video postato sul suo profilo Instagram, ha scatenato la curiosità dei milioni di fan. Quale problema di salute avrà il rapper più famoso d’Italia? Non ci sono notizie ufficiali. Ma già nel 2019, ospite di Peter Gomez nella trasmissione "La Confessione”, Fedez aveva parlato di una malattia demielinizzante. Vediamo allora di cosa si tratta.

La mielina: cos’è e quali sono le sue funzioni

Ogni fibra nervosa è rivestita da un composto di proteine e grassi in più strati che costituisce la guaina mielinica. La sua funzione è quella di isolare gli assoni, le fibre che trasmettono gli impulsi elettrici dal centro verso la periferia. «Le malattie demielinizzanti sono caratterizzate dall’alterazione di questo rivestimento, che avvolge buona parte delle fibre nervose del sistema nervoso centrale e periferico», dichiara Ugo Nocentini, direttore del reparto di neuroriabilitazione 3 della Fondazione Irccs Santa Lucia di Roma. In condizioni normali, la guaina è interrotta soltanto in alcuni punti: detti nodi di Ranvier. Questa struttura permette al segnale elettrico di essere trasmesso con un meccanismo saltatorio - da un nodo all’altro, senza percorrere l'intera fibra - e dunque più veloce. «Quando il rivestimento è danneggiato in modo irreversibile, la conduzione del segnale elettrico non può più avvenire - prosegue lo specialista -. E la funzionalità dei nervi, che sono formati da più fasci di fibre nervose, risulta compromessa».

Quali sono le malattie demielinizzanti?

Le malattie demielinizzanti possono coinvolgere sia il sistema nervoso centrale sia quello periferico. Ovvero: l'insieme dei gangli e dei nervi che si possono individuare all'esterno dell'encefalo e del midollo spinale. Nel primo gruppo rientrano la sclerosi multipla, la neuromielite ottica, l’adrenoleucodistrofia, l’encefalomielite acuta disseminata, l’adrenomieloneuropatia, la malattia di Devic e la neuropatia ottica ereditaria di Leber. Malattie demielinizzanti del sistema nervoso periferico sono invece la sindrome di Guillain-Barré e la polineurite cronica infiammatoria.

Quali le cause?

A provocare le malattie demielinizzanti possono essere delle infezioni virali o una reazione autoimmune. Altre cause sono le infiammazioni, i disturbi metabolici, la carenza di vitamina B12 o un eccesso di alcol. Nei bambini, invece, le malattie demielinizzanti sono la conseguenza di un difetto genetico.

A quali sintomi occorre prestare attenzione?

Trattandosi di condizioni che possono colpire qualsiasi distretto neurologico presente nell’organismo, i sintomi delle malattie demielinizzanti variano a seconda delle fibre nervose demielinizzate, della malattia e della sua progressione. «Si possono avere debolezza diffusa, contrazioni muscolari involontarie e perdita della coordinazione motoria, perdita di sensibilità, formicolii, paralisi - traccia l'elenco Nocentini -. E poi: sdoppiamento della vista, nausea, cefalea, incontinenza o ritenzione delle urine».

Come avviene la diagnosi?

I sintomi descritti sono aspecifici. Ciò vuol dire che non tutte le persone che presentano una delle manifestazioni indicate soffriranno sicuramente di una malattia demielinizzante. Di fronte a una condizione che perdura nel tempo, una volta escluse altre cause, è però utile rivolgersi al medico di medicina generale. E poi, se necessario, a uno specialista. «Oltre a una ricostruzione dell’anamnesi familiare e a una visita neurologica, per la diagnosi si ricorre alla risonanza magnetica con mezzo di contrasto dell’encefalo e del midollo spinale - spiega lo specialista -. Grazie a questa indagine è possibile individuare le aree demielinizzate presenti nel sistema nervoso centrale». Altre analisi sono l’esame del liquido cefalorachidiano, specifici test genetici e lo studio delle risposte evocate da stimoli sensoriali che, nei malati di sclerosi multipla, risultano più lente del normale.

Quali sono le terapie disponibili?

Per alcune delle malattie demielinizzanti non esiste un trattamento efficace. Le maggiori possibilità di cura riguardano la sclerosi multipla. Oggi sono disponibili diversi farmaci in grado di ridurre il processo autoimmune alla base della malattia. Trattandosi di una malattia cronica, si parla comunque di terapie che non comportano la completa guarigione. Nelle fasi acute si può invece ricorrere al cortisone. Oltre a farmaci per il controllo dei sintomi. «In tutte le malattie demielinizzanti, la fisioterapia e l’attività fisica sono di grande aiuto nel ridurre la spasticità e controllare i problemi di equilibrio - afferma Nocentini -. La prima deve essere praticata da un professionista esperto nel trattamento di sintomi simili in questo tipo di pazienti. Quanto allo sport, chi già lo faceva può continuare senza particolari limitazioni. Chi invece si ritrova a iniziare un’attività dopo la diagnosi, può scegliere quella che preferisce e praticarla con una intensità lieve o moderata». Considerando che le persone con la sclerosi multipla soffrono gli ambienti caldi e umidi, in passato si sconsigliava il nuoto. «A chi lo desidera, oggi invece diciamo di provare - conclude lo specialista -. Stiamo parlando di uno sport tra i più completi. Se non si soffre più di tanto l’ambiente della piscina, si può nuotare tranquillamente anche con la sclerosi multipla».

Twitter @fabioditodaro