Femminicidi: 11 donne uccise in due mesi, 6 da partner o ex

Dall'1 gennaio al 27 febbraio di quest'anno in Italia sono stati commessi 42 omicidi, con 11 vittime donne, di cui 10 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 6 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner. E' quanto emerge dall'ultimo report sugli "Omicidi volontari" curato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale. Rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno, si registra un lieve incremento del numero complessivo degli omicidi (da 41 a 42), mentre le vittime donne scendono da 17 a 11. Un deciso decremento si rileva anche per i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, che passano da 26 a 18, e per le relative vittime di genere femminile, che da 15 diventano 10. Anche il numero di donne vittime del partner o dell'ex partner risulta diminuzione (da 13 a 6) rispetto allo stesso periodo del 2021.