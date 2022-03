Torino sospende la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali

Torino interrompe le trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Una decisione "presa con grande difficoltà in via cautelativa, in attesa del pronunciamento della Cassazione", annuncia "amareggiato" il sindaco Stefano Lo Russo, destinatario di una comunicazione prefettizia che lo richiama ad attenersi alle norme, ricordando che l'eventuale registrazione costituisce una violazione di legge. "Dietro le leggi - dice - ci sono sentimenti, persone, bimbi, storie personali. E' iniquo che un cittadino, a seconda del Paese in cui nasce, abbia diritti o no, è una violenza ed è su queste cose che si fonda l'unità di un continente".

Lo Russo: "E' stop a una prassi di civiltà"

"Sono molto amareggiato di dover interrompere quella che ritengo una prassi di civiltà" spiega Stefano Lo Russo. "C'è un deficit culturale e di iniziativa politica nelle aule parlamentari - sottolinea -. E' un tema di cui questo Parlamento non si è occupato e non si vuole occupare ed è molto grave e profondamente ingiusto, crea una sperequazione di diritti". "La nostra iniziativa - annuncia il primo cittadino - si sposterà su un piano politico e auspichiamo che tutti coloro che, anche a livello Anci, condividono questa istanza possano aggregarsi perché non è una battaglia solo di Torino".

Primo passo, annuncia l'assessore ai Diritti Jacopo Rosatelli, un incontro, venerdì, con le associazioni del Coordinamento Torino Pride. "Dobbiamo condividere con loro un percorso di iniziative- spiega l'assessore - e alle famiglie che erano in attesa di una risposta diciamo che condividiamo la loro amarezza, siamo con loro e continueremo una battaglia che combattiamo con le armi della legalità e della giustizia, confidando che alla fine avremo ragione". Torino, una delle poche città che aveva continuato a effettuare le registrazioni, "continuerà ad essere - assicurano- la capitale dei diritti".