Finlandia, sondaggio-record per l'adesione alla Nato

Tra i tanti effetti della guerra in Ucraina, che si ripercuotono nel campo occidentale, c’è anche quello – e lo si è visto in queste settimane – di compattare i membri della Nato contro la Russia e il conflitto che ha scatenato il 24 febbraio scorso. Questo clima da “Guerra fredda” non si respira solo all’interno dell’Alleanza atlantica ma anche tra molti paesi finora neutrali, o comunque non particolarmente interessati all’ingresso nel Trattato del Nord Atlantico. Molte cancellerie, infatti, hanno radicalmente cambiato posizione, propendendo per una decisa adesione alla Nato.

Finlandia, boom di “sì” all’ingresso nella Nato

È il caso della Finlandia: l'invasione russa dell'Ucraina ha aumentato a livelli record il sostegno pubblico dei finlandesi per l'adesione all'alleanza della Nato. Lo rivela un sondaggio commissionato dall'emittente pubblica Yle e pubblicato oggi. In base alla rilevazione, il 62% degli intervistati sostiene la richiesta di adesione alla Nato, rispetto al 53% dello stesso sondaggio di due settimane fa. Il 16% si è detto contrario, mentre un restante 21% non ne è sicuro. Un totale di 1.378 intervistati di età superiore ai 18 anni sono stati intervistati online dai sondaggisti tra il 9 e l'11 marzo, con un margine di errore di 2,5 punti percentuali, ha spiegato Yle. La Finlandia, che condivide con la Russia il confine terrestre più lungo dell'Unione europea, è rimasta militarmente non allineata dalla fine della Guerra fredda per evitare provocazioni da parte di Mosca.

Intanto, in Norvegia nuove esercitazioni militari Nato

Sono cominciate oggi in Norvegia ampie esercitazioni militari Nato, che coinvolgono 30 mila soldati dei paesi membri dell'Alleanza e suoi partner. L'occasione, hanno sottolineato dal quartier generale di Bruxelles, era stata pianificata molto tempo prima dell'invasione russa dell'Ucraina: “Si tratta di esercitazioni difensive, non è un'operazione militare con un obiettivo offensivo” ha ribadito il generale Yngve Odlo, alla guida di “Cold Response 2022”, il nome dell’operazione. Mosca, tuttavia, ha sottolineato che “qualsiasi potenziamento delle capacità militari dell'Alleanza vicino ai confini della Russia non aiuta a rafforzare la sicurezza nella regione”. Alle esercitazioni, che si ripetono ogni due anni e coinvolgono forze aeree, di terra e di mare, partecipano anche Svezia e Finlandia, le quali benché non facciano parte della Nato sono sempre più strette partner dell'Alleanza. Le manovre andranno avanti fino al primo aprile prossimo.