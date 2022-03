Fioccano le offerte per l'opera di Banksy all'asta per beneficenza

Una "raffica di offerte" per l'opera di Banksy messa all'asta per scopo benefico.

Il quotatissimo street artist di Bristol, è sceso in campo in favore dell'Ucraina mettendo all'asta una delle sue opere con l'intento di finanziare l'Ohmatdyt Children's Hospital, l'ospedale pediatrico più grande di Kiev.

Partita da una base di offerta di 20.000 sterline, nello spazio di una giornata la casa d'aste online, myartbroker.co, ha comunicato che ora accetta solo cifre superiori a 40.000 sterline. Un raddoppio dovuto alle moltissime persone interessate a comprare l'opera pacifista di Banksy che si intitola "CND Soldiers" ed è stata realizzata nel 2005. Sono ritratti due soldati che dipingono su un muro il simbolo della pace e del disarmo nucleare. La casa d'aste online ha creato per questa vendita la pagina Abanksy for Ucraine.

L'opera

Nella serigrafia “CND soldiers” Banksy affronta uno dei suoi temi più ricorrenti: la condanna della guerra. L’opera rappresenta due soldati nascosti intenti a dipingere sul muro il logo CND, meglio conosciuto come il simbolo della pace. L’opera nasce come denuncia nei confronti del Parlamento inglese, il quale stava prendendo parte alla guerra in Iraq. La serigrafia vuole rappresentare che anche gli individui che spesso sono veicoli e pedine della guerra, come i soldati, siano, in realtà, stanchi del loro coinvolgimento. Con l’accostamento tra i soldati e il simbolo della pace, Banksy ribadisce l’ambiguità tra la pace e la guerra. Il satirico contrasto tra i soldati e le loro armi accanto all’iconico simbolo della pace interroga il fruitore circa il ruolo dell’esercito e il suo compito nel mantenere la pace. L’opera di Banksy CND Soldiers è un’opera che fa parte di un’edizione limitata di 350 esemplari di serigrafie su carta non firmate. La serigrafia misura 70x50 cm ed è datata 2005.

Cos'è CND

“CND” (Campaign for Nuclear Disarmament) fa riferimento alla Campagna per il disarmo nucleare, un’organizzazione britannica che si batte contro l’uso di armi nucleari. Il simbolo dell’organizzazione sarà poi riconosciuto e utilizzato come simbolo della pace. L’opera, originariamente posta di fronte al Parlamento britannico, venne successivamente rimossa dalle autorità. Banksy raffigura due soldati: uno intento a dipingere su un muro il simbolo della pace di colore rosso, il cui colore richiama il sangue; l’altro che sorveglia la scena. I soldati, i quali normalmente agiscono per conto dello Stato, sono qui rappresentati come degli attivisti e vandali che sono intenti a fare dei graffiti sul muro in segno di protesta.