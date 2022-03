Florida, varata legge contro lezioni a scuola sull'orientamento sessuale e l'identità di genere

Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, tra i possibili candidati per la Casa Bianca nel 2024, ha firmato la legge promossa dal suo partito che proibisce di tenere lezioni sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere dall'asilo alle elementari.

Il provvedimento ha provocato polemiche per i timori di emarginare la comunità Lgbtq. "Dire 'possono essere ciò che vogliono' non è appropriato per i bambini", ha commentato DeSantis.

La legge entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio. Il governatore ha aggiunto che "ci si assicurerà che i genitori potranno mandare a scuola i loro figli per ricevere un'istruzione e non un indottrinamento". I genitori, tra le altre cose, potranno rifiutare qualsiasi assistenza di tipo mentale, emotiva o fisica disponibile a scuola per i loro figli.

La norma aveva suscitato forti polemiche soprattutto da parte dei dipendenti Lgbqt della Disney. i quali avevano puntato il dito contro il silenzio del Ceo Bob Chapek. Sotto pressione, la casa di Topolino ha fatto marcia indietro e alla fine ha preso le distanze dalla controversa misura. La Florida è lo stato dove ha sede il Walt Disney World Resort, dove lavorano circa 80 mila persone.