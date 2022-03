A Enerhodar la folla ferma l'avanzata russa verso la centrale nucleare

Centinaia di cittadini hanno bloccato la strada d'accesso alla centrale di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, vicino alla cittadina di Enerhodar, nel sud-est dell'Ucraina alle forze russe. Nei video postati sulla pagina Facebook delle autorità e dei media locali si vedono molte persone con le bandiere ucraine che bloccano la strada, usando anche camion e barricate di pneumatici.

"Tutti i servizi cittadini stanno lavorando in modalità d'emergenza. Nessuno lascerà che la città si arrenda, la gente è determinata", afferma il sindaco di Enerhodar Dmytro Orlov. Da giorni erano state erette barricate in città per contrastare l'avanzata dei russi nella zona.

La Russia ha invece annunciato che i suoi militari hanno preso il controllo dell'area intorno alla centrale. Lo ha riferito l'Agenzia internazionale per l'energia atomica con sede a Vienna, organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite. L'Aiea ha ricevuto una lettera da Mosca in cui si afferma che il personale dell'impianto di Zaporizhzhia ha continuato il suo "lavoro per garantire la sicurezza e che i livelli di radiazioni rimangono normali".

Zaporizhzhia è il più grande dei siti nucleari dell'Ucraina, con sei dei 15 reattori del Paese. La Russia ha già preso il controllo della dismessa centrale nucleare di Chernobyl, teatro del peggior disastro nucleare del mondo nel 1986. L'Aiea ha affermato di aver ricevuto dall'Ucraina una richiesta di "fornire assistenza immediata nel coordinamento delle attività in relazione alla sicurezza" di Chernobyl e di altri siti.