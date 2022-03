Allarme di Fmi e Onu: l'invasione dell'Ucraina genera un forte rischio di carestia in Africa

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia "mette a rischio la sicurezza alimentare globale". Lo sostiene il Fondo monetario internazionale, in un rapporto preliminare sull'Ucraina. “A causa del blocco delle esportazioni di prodotti agricoli da Ucraina e Russia, la guerra sta già provocando un forte aumento dei prezzi, con ripercussioni sui Paesi più poveri”, ha detto la direttrice generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva.

L'allarme cibo e povertà è al massimo livello anche per quanto riguarda le Nazioni Unite che avvisano: “La guerra della Russia contro l'Ucraina minaccia la quota di cibo mondiale che normalmente si riesce a fornire e a mettere a disposizione dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei più poveri del mondo”. "Più di 40 paesi africani e meno sviluppati importano almeno un terzo del loro grano dall'Ucraina e dalla Russia e 18 di loro ne importano almeno il 50%". Lo ha detto il ​​segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Nella lunga lista dei paesi a rischio carestia ci sono Egitto, Congo, Burkina Faso, Libano, Libia, Somalia, Sudan e Yemen, ha affermato Guterres. "Tutto questo sta colpendo i più poveri e sta piantando i semi per instabilità politica e disordini in tutto il mondo”.

David Beasley, direttore esecutivo del World Food Program, ha detto che il 50% del grano che il programma acquista per sfamare “i 125 milioni di persone che raggiungiamo in un dato giorno, settimana o mese, proviene dall'Ucraina, così come il 20% della fornitura mondiale di mais. Quindi la guerra tra Russia e Ucraina avrà un impatto catastrofico globale dinamico".

Ci sono poi paesi in situazioni ancora più difficili, in cui l'emergenza sta per trasformarsi in catastrofe. È il caso dello Yemen.

La già terribile crisi della fame in Yemen è a un passo dal diventare una vera e propria catastrofe, con 17,4 milioni di persone che hanno ora bisogno di assistenza alimentare e una parte crescente della popolazione che deve far fronte a livelli emergenziali di fame. La situazione umanitaria nel paese è destinata a peggiorare ulteriormente tra giugno e dicembre 2022, con il numero di persone che non saranno in grado di soddisfare il proprio fabbisogno minimo di cibo che potrebbe raggiungere, in quei mesi, il numero record di 19 milioni di persone. L'allarme viene dalla FAO, dall'UNICEF e dal World Food Programme (WFP), a seguito di una nuova analisi, pubblicata ieri, della Scala di Classificazione Integrata della sicurezza alimentare (IPC) sullo Yemen. Allo stesso tempo, si prevede che altri 1,6 milioni di persone nel paese saranno a livelli emergenziali di fame, arrivando ad un totale di 7,3 milioni di persone entro la fine dell'anno.

Quest'ultimo rapporto IPC mostra anche un livello elevato e persistente di malnutrizione acuta tra i bambini al di sotto dei cinque anni. In tutto lo Yemen, 2,2 milioni di bambini sono gravemente malnutriti, inclusi quasi mezzo milione di bambini che affrontano una grave malnutrizione acuta, una condizione che mette a rischio la vita. Inoltre, circa 1,3 milioni di donne incinte o che allattano sono gravemente malnutrite.

È probabile che la guerra in Ucraina porti a significativi shock delle importazioni, spingendo ulteriormente in alto i prezzi dei generi alimentari. Lo Yemen dipende quasi interamente dalle importazioni di cibo, con il 30% delle sue importazioni di grano proveniente proprio dall'Ucraina.