Fonti ucraine: "I russi non recuperano i corpi dei propri soldati"

Sarebbero decine i corpi dei soldati russi caduti nell'area di Nikolaev, nel Sud dell'Ucraina che "si decompongono in sacchi di plastica, perché la Russia non intende recuperarli". Lo ha affermato l'agenzia di stampa Unian, pubblicando un video. Si tratta - secondo la stessa fonte - di soldati molto giovani, attorno ai 20 anni, come si evince dai documenti.