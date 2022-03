Frana su autostrada A24, deviato traffico verso Roma

La società autostradale "Strada dei parchi": "la zona era stata già segnalata al ministero" " La zona interessata dall'evento franoso (tra Vicovaro e Carsoli), era stata già segnalata da Strada dei parchi al ministero delle infrastrutture e delle mobilità Sostenibili e identificata dall'ex Commissario per la messa in sicurezza, Maurizio Gentile, come quella su cui si dovrebbe intervenire prioritariamente con una ricostruzione in variante del tracciato autostradale". Lo ha dichiarato in una nota la società Strada dei parchi (Sdp), concessionaria delle autostrade A24 e A25 che collegano l'Abruzzo a Roma, riferendosi al masso che si è staccato questa mattina.

E' ancora chiuso il tratto dell'autostrada A24 tra Abruzzo e Lazio, interrotto in direzione Roma all'altezza del casello di Roviano a causa di una frana registrata in tarda mattinata. Nessun ferito. Bloccato il tratto tra i caselli di Carsoli-Oricola e Vicovaro-Mandela verso la capitale, mentre è tornato percorribile nella direzione inversa, con una deviazione nell'area di sosta di Roviano, per chi viaggia verso L'Aquila-Teramo e verso l'autostrada A25.

Questa mattina sono caduti dei grandi massi della montagna, invadendo la carreggiata. Si sta lavorando per predisporre lo scambio di carreggiata e riaprire l'autostrada in entrambe le direzioni. Secondo lo società autostrade, non si registrano al momento code o disag iparticolari. Gli interventi di viabilità sono coordinati dal Centro operativo autostradal, il Coa.

Le polemiche sullo smottamento

"In quella tratta l'autostrada attraversa un'area caratterizzata da un fronte geologico particolarmente instabile, e che fu sottostimato da progettisti e costruttori, oltre 50 anni fa", così in una nota Strada dei parchi, secondo la concessionaria, restano le "incognite sui terreni fuori dalla competenza autostradale come quello da cui questa mattina si è staccato il masso, ad oltre 200 metri di distanza dalla massicciata".

L'ente sottolinea "la necessità e l'urgenza di approvare un Piano economico finanziario (Pef), per dare risposte a tutti i temi della sicurezza, dopo 10 anni di continui rinvii e silenzi", ha concluso la concessionaria.

"La frana che ha colpito questa mattina l'autostrada A24, nel territorio di Roviano - così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio - sta isolando l'Abruzzo da Roma: non possiamo attendere i tempi burocratici dei sopralluoghi e dei successivi interventi perché l'Abruzzo rimarrebbe senza il collegamento con Roma per un periodo troppo lungo". "Con l'occasione - ha aggiunto il governatore - ho sollecitato il capo di gabinetto Alberto Stancanelli di dare una soluzione definitiva al tema delle autostrade A24 e A25 perché questa frana dimostra, ancora una volta, la situazione di pericolosità già da anni messa in evidenza".