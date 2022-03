Gas alle stelle e borse volatili

La guerra spinge il prezzo del gas naturale. In mattinata il megawattora è arrivato a 193 euro per poi scendere a quota 165, un aumento di quasi il 30% in un solo giorno. Sale anche il prezzo del petrolio con il Brent del Mare del Nord a quota 110 dollari al barile, il 15% in più di mercoledì scorso.

Nuovi massimi anche per altre materie prime: dall’alluminio al mais.

Molta volatilità in borsa con Milano che, dopo il -4% di ieri, è passata più volte tra positivo e negativo per assestarsi ora a +0,11%. Meglio vanno Francoforte e Parigi, ma soprattutto Londra che guadagna l’1,01%.

Resta chiusa per il terzo giorno consecutivo la borsa di Mosca, mentre il rublo a quota 107 sul dollaro registra una svalutazione del 25% rispetto ai valori prima della guerra.