Gas russo: dopo la Germania anche l'Austria, in vista di uno stop, dispone l'allerta preventiva

La ragione è l'annuncio della Russia che le future consegne di gas saranno pagate solo in rubli, secondo il ministero del Clima citato da Orf. La misura introdotta dall’Austria per il momento non prevede misure di controllo energetico come il razionamento.

Le ragioni dei timori di uno stop alle forniture di gas

Putin ha annunciato la scorsa settimana che la Russia avrebbe fornito gas ai “paesi ostili” solo dietro pagamento in rubli, un modo, secondo il premier russo, di sostenere la valuta russa sotto pressione. Tuttavia, i contratti sono conclusi in euro e dollari. E dopo che tutti i paesi del G7 hanno respinto fermamente questa eventualità opponendole il rispetto dei contratti, il portavoce del Cremlino Peskov ha spiegato ai giornalisti che il processo non comincerà questa settimana per ragioni tecniche e problemi dal punto di vista tecnologico. Quello che da molti è stato interpretato come un passo indietro.

Attualmente i flussi di approvvigionamento dalla Russia non subiscono ostacoli rispetto a prima dell'invasione dell'Ucraina (ma erano già allora insufficienti a frenare la corsa dei prezzi come più volte aveva denunciato l'esecutivo Ue), tuttavia nonostante l'evolversi contrastato del negoziato Russia-Ucraina, prende piede un'accelerazione della preparazione a restrizioni nelle forniture. Da un lato c'è la provocazione russa di pretendere i pagamenti in rubli. Dall'altro lato, non è escluso che a un certo punto, dovesse la situazione in Ucraina peggiorare, le sanzioni contro Mosca scattino di intensità ed estensione coinvolgendo anche gli approvvigionamenti energetici (lo stop al gas, però, verrebbe dopo petrolio e carbone).

Finora, in ogni caso, lo stop delle importazioni Ue di energia russa resta solo un'ipotesi che molti (in primo luogo Germania e Italia) sperano resti lontana. Intanto, però alcuni paesi stanno preparando i piani di emergenza. Oltre a quanto disposto da Austria e Germania, il governo dei Paesi Bassi ha chiesto a famiglie e imprese di usare meno gas.