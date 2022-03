Gatti al guinzaglio in Australia: con le volpi uccidono 7 milioni di animali al giorno

Se è l’uomo l’essere vivente che mette più a rischio il delicato equilibrio della fauna, in Australia anche i gatti e le volpi rappresentano una minaccia non secondaria. Secondo uno studio condotto dalla Charles Darwin University le due specie, introdotte con la colonizzazione dei secoli passati, uccidono oltre 7 milioni di animali al giorno. Un totale di 2,6 miliardi l’anno, di cui 1,4 miliardi di mammiferi, 697 milioni di rettili e 510 milioni di uccelli.

Volpi e gatti sono responsabili del 25% delle estinzioni dei mammiferi nativi australiani. Alla loro feralità bisogna poi aggiungere eventi catastrofici, sempre più frequenti negli ultimi anni, come gli incendi di foreste e alluvioni, che oltre a decimare le specie autoctone, hanno contribuito a moltiplicare i numeri di gatti e volpi, fornendo loro più fonti di cibo. Sotto accusa in particolare i felini domestici: lasciati liberi la notte, da soli uccidono circa 252 milioni di mammiferi ogni anno. Ai danni causati da loro, bisogna poi aggiungere quelli provocati dall'impatto di altri animali introdotti come conigli, cavalli, cammelli e cervi.

Alyson Stobo-Wilson del College of Engineering and Environment, autrice della ricerca, ricorda come, sin dall’inizio della colonizzazione australiana avvenuta nel 1788, ben un centinaio di specie uniche australiane sono state eradicate dal continente. Tra queste, 34 erano mammiferi di cui abbiamo è stata persa ogni traccia vivente.



La ricercatrice, nello studio pubblicato sulla rivista Diversity and Distribution, ha ricordato il successo di diversi programmi di intervento che sono stati in grado di contenere le popolazioni di volpi e di gatti, permettendo alle specie native di risollevarsi. Ma servono iniziative anche di altro genere: ad esempio, dal prossimo 1 luglio, i gatti della capitale federale Canberra dovranno essere contenuti entro la proprietà dei loro padroni, oppure tenuti al guinzaglio.