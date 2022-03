Gelo e neve sull’Italia: scuole chiuse in alcuni comuni

Scuole chiuse in sei comuni in provincia di Foggia dove nevica senza sosta dal fine settimana. Stessa situazione in Basilicata, particolarmente a Potenza e nella provincia. Il sindaco di Potenza, ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, esclusi gli asili nido. Per la neve chiusi gli istituti scolastici di altri comuni dell'entroterra potentino e del Vulture.

Da questo primo quadro si comprendono le previsioni del tempo a partire da oggi e per domani. Il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare annuncia un calo delle temperature su e giù per lo stivale e la neve che imbiancherà la pianura su parte del Centro-Sud. A riportare Il freddo, il vortice che si sta muovendo verso la Grecia. Tra oggi e domani dunque una residua influenza di aria fredda sarà responsabile di un’instabilità nelle regioni del medio e basso Adriatico e del Sud: su queste aree la neve potrà ancora scendere a quote bassissime soprattutto tra l'Abruzzo e il Molise.

Sul resto del Paese, nei prossimi giorni, il tempo sarà più stabile, anche se molto freddo specie di notte e al primo mattino. Previste gelate notturne, in particolare sui fondovalle alpini, sulla Val Padana e fino ad alcuni tratti più interni del Centro. Nel corso della seconda parte della settimana tornerà prepotentemente a farsi strada un poderoso anticiclone con centro motore sull'Europa settentrionale, che garantirà una fase di tempo decisamente più stabile. Verso il prossimo weekend, tuttavia, lo scenario meteorologico potrebbe cambiare nuovamente: le perturbazioni atlantiche potrebbero tornare a colpire l'Italia.