Generale Goretti: "I nostri caccia a pochi chilometri dalla guerra, dobbiamo prestare attenzione"

Il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale Luca Goretti, in audizione alle commissioni Difesa ha detto di aver “sostenuto e autorizzato, in coerenza con gli intendimenti governativi, il raddoppio in soli due giorni del numero dei caccia Eurofighter al servizio della Nato nella sorveglianza e sicurezza dei cieli, garantito da un rischieramento già presente in Romania”.

"Noi siamo praticamente al confine - ha sottolineato il generale - a meno di meno di venti miglia dal confine ucraino. Dobbiamo prestare attenzione nella nostra attività di difesa aerea: basta niente per sconfinare e trovarci in guerra. Per questo dico ai miei equipaggi che mai come ora ogni cosa deve essere fatta secondo le regole. Non bisogna mai farsi prendere dalla foga di vedere cosa c'è. Potrebbero esserci tentativi di farci entrare in territorio ucraino e sarebbe la fine".