Toti: "Genova come Mariupol mette i brividi e fa riflettere"

"Genova ha già subìto bombardamenti, e molti, nella storia, durante la secondo guerra mondiale è stato terribile e assolutamente non possiamo immaginare che si ripeta qualcosa di simile". Così il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine del congresso della Cisl, ha commentato il fatto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso alla Camera abbia citato il capoluogo ligure. "Certamente noi non vogliamo immaginare Genova bombardata, da un certo punto di vista possiamo considerare quasi un complimento il fatto che abbia citato noi, cerchiamo di vedere solo l'aspetto positivo e ribadiamo che la nostra città vuole solo la pace".

"È un'immagine brutale, nella sua semplicità, che rende bene l'idea di che cosa sta provando quella nazione, che mette i brividi e che fa riflettere. Io credo che bene ha fatto il Parlamento ad ascoltare Zelensky perché non ci possono essere infingimenti e nessuna sfumatura: oggi c'è un popolo aggredito ed è quello ucraino e c'è un governo e uno Stato aggressore che è quello della Russia". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commentando il discorso del presidente ucraino alle Camere riunite, in cui ha citato la città di Genova per richiamare il bombardamento che sta vivendo Mariupol.

"Speriamo che la ragionevolezza prevalga, ma il governo italiano, l'Unione europea e l'Occidente tutto devono continuare a fare, con grande determinazione, quello che hanno fatto fino ad oggi", prosegue il governatore Toti.