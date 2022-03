Genova, Spiderman accoglie i bimbi ucraini in fuga dalla guerra

È arrivato in costume da supereroe, sorprendendo i bambini e i ragazzi ucraini ospiti della residenza genovese Villa Dorotea. Lo Spiderman ligure Mattia Villardita ha subito attirato l'attenzione del piccolo Nikita di 4 anni, con cui ha scambiato qualche tiro a calcio, alternandolo alle sue tipiche acrobazie. I piccoli a cui è stata riservata la sorpresa sono 6 e fanno parte del gruppo di 12 persone fuggite dalla guerra in Ucraina, alloggiate in maniera temporanea nella struttura genovese, in attesa di nuova sistemazione.

"I minori hanno tra i 4 e i 14 anni - spiega Luciano Alessi, amministratore delegato del gruppo Votto Alessi di cui fa parte villa Dorotea - Ci sono anche due bimbi oncologici, con tumori in fase molto avanzata, seguiti dal Gaslini e per cui nella residenza è necessaria una costante attenzione. Aspettiamo altre 10 persone stanotte, ma è difficile dare con certezza i numeri degli arrivi, perché ogni giorno cambia. La struttura ha una capienza di 75 persone. Al momento accogliamo solo chi ha già fatto il tampone e risulta negativo".

Grazie all'assunzione di due persone che parlano correttamente ucraino, lo staff riesce a comunicare con i piccoli. “Ci accorgiamo che sono spaventatissimi -dice ancora Alessi- piangono spesso: hanno lasciato il papà e tutto il loro mondo in Ucraina e non sanno se li ritroveranno domani. Alcune mamme portano figli che non sono i loro, perch-è le altre sono rimaste nella loro patria".

Nel cortile di villa Dorotea, Spiderman ha giocato con i piccoli, felici di quella sorpresa: ha fatto firmare loro una maglia bianca e una delle ragazze ha scritto Ukraina, con un cuore vicino. Il "supereroe" ligure - Cavaliere della Repubblica per il suo impegno verso i piccoli malati o in difficoltà - le mette al collo la medaglia, come fa con tutti gli altri presenti, mamme e nonne comprese: "Qui sono solo loro - dice - i veri eroi". Ad accompagnare Spiderman, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Raul Giampedrone.