È giallo sulla città ucraina di Kherson conquistata dai russi giorni fa. Ancora si combatte

Bisogna cambiare continuamente prospettiva per provare a interpretare i fatti. Appurare cosa stia accadendo nella città di Kherson non è affatto semplice e i bollettini diffusi dagli eserciti, in contrasto, potrebbero rivelare mezze verità. Data in mano russa già da due giorni, Kherson è ancora teatro di scontri. Secondo l'agenzia Reuters, che cita fonti locali, soltanto adesso le truppe di Mosca avrebbero conquistato il municipio. E solo qualche ora prima, i militari russi avrebbero occupato la torre della tv locale.

Secondo gli Usa, Kherson non sarebbe l'obiettivo dei russi, piuttosto uno snodo strategico per muovere le truppe a Mykolaiv e successivamente a Odessa. In particolare la città portuale che si affaccia sul Mar Nero, che conta quasi un milione di abitanti, fa gola a Mosca e l'assalto, grazie alla conquista di Kherson, potrebbe avvenire non solo dal mare ma anche via terra.