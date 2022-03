Giannetta e Lastrico, dal dialogo tra due innamorati a Sanremo 2022 a don Matteo 13

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico hanno cominciato a lavorare insieme in don Matteo 11 e poi hanno fatto coppia sul palco di Sanremo con una performance divertente, recitata su versi di celebri canzoni. Ogni battuta era il titolo o un verso di un classico della musica italiana. Un medley originale, pieno di battute, risate e tanto feeling.

“Sono stati loro il nostro pubblico”, ha detto Maria Chiara Giannetta nella conferenza stampa di don Matteo 13, indicando Nino Frassica, Flavio Insinna, Raoul Bova e gli altri componenti del cast. “Mentre provavamo lo sketch per Sanremo, in gran segreto, lontano da occhi indiscreti, chiedevamo ai nostri amici e colleghi della serie di assistere, per capire se stessimo facendo un buon lavoro e loro si prestavamo. C'è vera amicizia e sintonia tra tutti noi e questo è uno dei segreti del successo di Don Matteo”.