Giavazzi:, "Lo stop all'importazione del gas russo è un'ipotesi da valutare"

E' considerato uno dei più ascoltati consiglieri del presidente Draghi: secondo Francesco Giavazzi, consigliere economico di Palazzo Chigi, chiudere il rubinetto dell'import del gas russo "è una ipotesi da valutare". Il tema è stato rilanciato da quando è iniziata la guerra, interrompere il flusso di denaro che l'Europa (e l'italia soprattutto) pagano ogni giorno a Putin, quantificato dall ministro della transizione ecologica, Stefano Cingolani "in circa 1 miliardo di euro al giorno". Giavazzi - intervenuto al Forum economico Bloomberg - sulla richiesta, lanciata oggi dal presidente russo Vladimir Putin, di pagare le importazioni di gas russo in rubli, annuncia: "Il Governo non ha preso alcuna decisione, ma la mia opinione è pagare in euro: farsi pagare in rubli sarebbe un modo per aggirare le sanzioni, e quindi penso che continueremo a pagare in euro".

Il tweet, pubblicato dall'agenzia di stampa governativa russa, la Tass, si riporta la dichiarazione del presidente russo: “Putin ordina di fornire gas a paesi ostili solo in cambio di rubli”. Sempre sul tema energia, il consigliere del premier sembra far intuire un orizzonte d'azione sul quale si sta ragionando nel governo per accelerare l'indipendenza energetica del nostro paese dalla Russia: "Andiamo verso i due mesi migliori dell'anno, Aprile e Maggio, quando l'Italia ha abbastanza energia idroelettrica e rinnovabile per ridurre a zero l'import di gas dalla Russia - continua Giavazzi - naturalmente, se lo facessimo, smetteremmo di riempire gli stoccaggi necessari per l'inverno: è un problema politico delicato, ma è il miglior momento dell'anno, e dunque penso che è ciò che dovremmo valutare".

screen Una immagine d'archivio, di una riunione recente del Consiglio europeo