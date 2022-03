Il ballerino italiano bloccato in Ucraina è in salvo. Era a Kiev per seguire il suo sogno

Il ballerino pugliese, Giordano Signorile, rimasto bloccato a Kiev, è riuscito a lasciare la capitale dell'Ucraina. Lo ha annunciato su Facebook Michele Laricchia, sindaco di Capurso, paese d'origine del ballerino in provincia di Bari.

In mattinata, il 19enne, che vive da 5 anni nella capitale Ucraina per studiare danza all'accademia, ha diffuso un video nel quale annunciava di essere stato contattato dall'Ambasciata italiana e che, in mattinata, sarebbe stato prelevato.

Dall'inizio dell'invasione russa, l'artista, insieme a un ragazzo e una ragazza di origini cinesi, aveva trovato rifugio nel garage del dormitorio dell'Accademia di danza, nel quartiere Voskresenka, a circa 40 chilometri dal centro.

Ieri i cittadini di Capurso sono scesi in piazza, dando vita a una fiaccolata contro la guerra e per chiedere di mettere in salvo il loro giovane concittadino.

Il ragazzo è stato recuperato in seguito a un'operazione della nostra intelligence portata avanti in collaborazione con l'Unità di crisi della Farnesina. "Giordano Signorile è al sicuro. Il giovane ballerino pugliese, bloccato a Kiev dall'inizio della guerra, è stato portato in salvo questa mattina. Voglio ringraziare la nostra intelligence che ha condotto l'operazione insieme all'unità di crisi della Farnesina e con l'interessamento del ministro Di Maio. La famiglia potrà riabbracciarlo molto presto". Lo dichiara in una nota la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina.