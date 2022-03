Kiev, giornalista russa muore sotto i bombardamenti. Era inviata di guerra ed esperta di corruzione

Oksana Baulina, una giornalista russa trasferitasi in Ucraina per seguire il conflitto, è morta dopo essere stata colpita dai bombardamenti a Kiev, mentre filmava la distruzione provocata dal lancio di razzi in un centro commerciale, nel distretto di Podolsky. Lo scrive il Guardian, precisando che la reporter lavorava per un sito di notizie indipendente con sede in Russia, l'Insider, ed era in Ucraina come corrispondente, dove aveva inviato rapporti da Leopoli e Kiev. Con lei è morto un altro civile, mentre alte due persone che la accompagnavano sono rimaste ferite.

Baulina, oltre che report di guerra, era anche esperta di corruzione e aveva trattato diversi casi che avevano coinvolto il governo di Mosca. Era anche attivista nel Fondo anti-corruzione di Aleksei Navalny. The Insider ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici della donna. “Continueremo a coprire la guerra in Ucraina, compresi i crimini di guerra russi come gli attacchi indiscriminati contro le aree residenziali che fanno vittime civili”, si legge sul sito dell’Insider.

Gli altri reporter uccisi

Sale così a sei il bilancio dei giornalisti e operatori dell’informazione morti sinora in Ucraina dall’inizio del conflitto. L'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina (NUJU) ha confermato oggi che il reporter ucraino Viktor Dedov è morto l'11 marzo a Mariupol a causa del bombardamento del suo appartamento. Dedov era uno degli operatori più importanti della stazione televisiva ucraina Sigma-TV, il quinto giornalista a perdere la vita dall’inizio dell’invasione russa. Gli altri giornalisti morti in guerra sono: Yevheniy Sakun, cameraman ucraino di LIVE TV, ucciso il 1 marzo durante un attacco missilistico alla torre della TV a Kiev; Brent Renaud, giornalista statunitense ucciso da colpi di arma da fuoco a Irpin, il 13 marzo; Pierre Zakrzewski, operatore della telecamera di Fox News, e la giornalista ucraina Oleksandra "Sasha" Kuvshynova, uccisi il 14 marzo a Horenka.