Giornalista russa muore sotto le bombe a Kiev. Biden a Bruxelles. Intelligence: "Rischio escalation"

La giornata si chiude con il sesto decesso sullo scenario della guerra, di giornalisti od operatori dell'informazione: è The Guardian a scrivere che "è morta Oksana Baulina": una giornalista russa, colpita dai bombardamenti delle forze di Mosca a Kiev, mentre filmava la distruzione provocata dal lancio di razzi in un centro commerciale nel distretto di Podolsky. Oksana, in Ucraina come corrispondente, oltre che reporter di guerra, aveva trattato diversi casi che avevano coinvolto il governo di Mosca, attivista nel Fondo anti-corruzione di Aleksei Navalny, il principale oppositore di Putin, condannato ieri a 9 anni di carcere.

Ansa Oksana Baulina, la giornalista russa morta in Ucraina

Il fronte della guerra: stallo e riconquiste, nonostante le bombe

All'alba l'intelligence britannica avverte che "c'è il rischio di un'escalation militare russa ancora più dura, perché è fallito il tentativo di sottomettere la popolazione manipolando i media, con la propaganda e con l'obiettivo di ottenere leader marionette filo-Cremlino", e la Russa - continua l'agenzia - "reagirà utilizzando misure sempre più violente e coercitive". E' l'annuncio di un'altra giornata difficile, dove però le truppe di Putin sembrano cominciare ad entrare in una fase di stallo: secondo fonti del Pentagono, le forze russe sono dentro Mariupol, ma la città continua a combattere, mentre il paesaggio spettrale ormai è di un cimitero di macerie: “100mila persone sono intrappolate nella città”, dice il leader ucraino, Zelensky, mentre decine di migliaia di residenti sono già fuggiti dalla città portuale meridionale assediata, portando testimonianze strazianti di un "paesaggio infernale di cadaveri ed edifici distrutti", secondo quanto riporta Human Rights Watch. La Russia ha iniziato nella notte a colpire Mariupol anche dal Mar d'Azov, usando sette navi ma gli ucraini, continuano a combattere casa per casa. Zelensky: un mese di guerra, il mondo scenda in piazza In serata, Zelensky, ha invitato le persone di tutto il mondo a protestare pubblicamente domani, 24 marzo, a un mese dall'inizio dell'invasione russa. "La guerra della Russia non è solo la guerra contro l'Ucraina. Il suo significato è molto più ampio", dice Zelensky, pronunciando per la prima volta il suo discorso in inglese nel tradizionale videomessaggio serale in strada a Kiev. "Venite nelle vostre piazze, nelle vostre strade. Rendetevi visibili e fate in modo che siate ascoltati. La libertà è importante, le persone contano, la pace è importante. L'Ucraina è importante".

AP/LaPresse Guerra Ucraina: attacchi aerei russi su Kiev

Sono i tentativi a volte - secondo fonti però occidentali - scomposti di un esercito, quello russo, che opera su un fronte sempre più statico. A quasi un mese dall'inizio del conflitto "le forze russe stanno attraversando una fase di riorganizzazione, prima di riprendere operazioni offensive su larga scala", così nel bollettino dell'intelligence militare britannica, ma ancora non sono riuscite a completare l'aggiramento di Mykolaiv, che apre la porta di un attacco dall'interno del paese, sul porto di Odessa, per chiudere la fascia che dà l'accesso al mare. Anche il lento avvicinamento al centro della capitale sembra fare passi indietro: quasi tutta la città di Irpin, periferia nordoccidentale di Kiev, martoriata dalle bombe e presa da russi, secondo il sindaco della capitale, Vitalij Klitshcko "è tornata in mani ucraine". L'ex pugile afferma che la controffensiva ucraina ha respinto l'attacco russo anche a Makariv, ad ovest di Kiev. Secondo invece il Pentagono, ci sarebbero casi di congelamento tra i soldati russi: "Le truppe di Mosca stanno soffrendo un morale basso che potrebbe avere conseguenze sull'esito del conflitto", riferisce il portavoce del Pentagono, John Kirby, aggiungendo che "l'esercito russo continua ad avere problemi logistici, di comunicazione, di approvvigionamento alimentare e di carburante". Ma i bombardamenti continuano senza posa, spesso con missili da crociera lanciati dal mare o da molto lontano. A Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, "circa 1.000 edifici residenziali sono stati distrutti", così dichiara il sindaco, Ihor Terehov, citato dalla Cnn.

Ap photo Vladimir Putin

Putin: "Il gas andrà pagato in rubli"

Ma il presidente russo, non sembra avere intenzione di cedere, e comunica che la Russia "non accetterà più pagamenti in dollari o euro per il gas dai paesi ostili per le forniture del proprio gas: l'unica valuta accettata - così Putin - sarà il rublo". Una reazione alle durissime sanzioni occidentali, che secondo il presidente del Cremlino "ha distrutto la fiducia di Mosca". Il leader del Cremlino ha aggiunto che il cambiamento riguarda soltanto la valuta di pagamento e non il contenuto dei contratti che dunque continuerà a essere rispettato. Poco dopo la dichiarazione, il valore del rublo si impenna e si rafforza ancora sul dollaro: 97 rubli, rispetto ai 106 dell'avvio di giornata.

Getty Il presidente Biden parla dell'assistenza che gli Stati Uniti stanno fornendo all'Ucraina

Nuove sanzioni in arrivo, domani gli incontri dei leader

Ma domani si apre un'altra giornata decisiva sul fronte dell'alleanza della Ue con gli Usa per cercare di far cessare il conflitto. Il presidente Biden, atterrato questa sera a Bruxelles, avrà un vertice con la Nato, poi, l'incontro con i leader del G7 con la discussione - annuncia la Casa Bianca - "sulle conseguenze per Mosca dell'invasione dell'Ucraina". Il presidente Usa avrà un incontro bilaterale con il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, prima della sua partecipazione al vertice europeo dove terrà un discorso sulle "condivise preoccupazioni sull'Ucraina, compresi gli impegni transatlantici per imporre costi economici alla Russia, fornire supporto umanitario a coloro che sono vittime della violenza ed affrontare altre sfide collegate al conflitto". E nell'incontro con i capi di Stato e di governo della Nato, comunica che parlerà anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. All'orizzonte l'arrivo di nuove sanzioni, e nuovi aiuti militari.

(Camera dei Deputati) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi