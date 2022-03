Giustizia, approvata alla Camera la riforma dell'ergastolo ostativo

Con 285 voti a favore, 47 contrari e un'astensione, la Camera ha approvato in prima lettura la riforma del cosiddetto ergastolo ostativo, la legge che determina il divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

La riforma dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario è stata sollecitata dalla Consulta, che ha chiesto al Parlamento di intervenire sulle attuali regole, in quanto rendono impossibile ottenere la "liberazione condizionale" se il detenuto per reati di mafia, anche dopo 26 anni di pena scontata, non collabora con la giustizia. La norma è stata bocciata anche dalla Corte di Strasburgo, secondo cui lo Stato non può imporre il carcere a vita ai condannati solo sulla base della loro decisione di non collaborare con la giustizia.

Cosa prevede la riforma

“La legge cambia per essere costituzionalmente compatibile, ma senza alcun cedimento", ha dichiarato la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina. "Nel testo approvato oggi -ha detto-è scritto che i detenuti al regime di 41 bis, il carcere duro, non possono accedere ai benefici. Perché? Perché se si trovano in quel regime penitenziario significa che i magistrati ritengono che esistano ancora collegamenti con la mafia - spiega - Prevedere il contrario sarebbe stato un paradosso. Abbiamo inserito questa specifica nel testo della legge per garantire certezza del diritto. Una misura conforme al dettato della Corte che lo ha messo per iscritto nella pronuncia del 2021''.

Bocciato a scrutinio segreto dall'Aula della Camera l'emendamento di Riccardo Magi (+Europa) alla riforma dell'ergastolo ostativo che avrebbe modificato l'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario togliendo dal regime ostativo i reati contro la Pubblica Amministrazione e modificando quanto introdotto con la Spazzacorrotti a inizio 2019, vale a dire l'equiparazione dei reati contro la PA a quelli di mafia e terrorismo.