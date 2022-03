Gli Oscar di Kiev: il premio come "miglior film" va all'affondamento di una nave russa

Anche la notte degli Oscar e i relativi premi sono entrati a far parte della “comunicazione” della guerra. Una guerra, quella che stiamo vivendo, “mediatica” dove le immagini sono state lo strumento per raccontare ciò che succede nell'Europa dell'Est. In questa guerra però, c’è anche un altro elemento, che sta influenzando in modo determinante la percezione di quanto sta accadendo: lo scontro di stili comunicativi tra quello russo di Putin e quello ucraino di Zelensky. La strategia comunicativa adottata da Putin può essere definita classica: la narrazione della forza, della necessità del suo uso che si fonda sull'uso della retorica e della propaganda alla ricerca della mobilitazione permanente, anche attraverso l'suo strumentale del passato. Zelensky personalizza fortemente la comunicazione, costruisce un legame con lo spettatore, proprio come un attore. Il Presidente ucraino sta comunicando “da attore” e non “da politico” . Di Questa tipologia di approccio impregna tutta la sua amministrazione che mescola fortemente notizie dal fronte come invece si lascia andare alla parodia per fare uno sberleffo al nemico. L'esempio calzante è nei tweet postai dal Ministero della Difesa ucraino che la notte degli Oscar 2022 ha postato una sua alternativa visione dell'evento.

E così il premio come “miglior film” va all'affondamento di una nave da sbarco russa ormeggiata sul mar d'Azov. Una nave anfibia che è stata colpita da un missile balistico, in un attacco sferrato dalle forze ucraine contro il porto di Berdyansk, nel sud del Paese. Mentre per l'Oscar come “miglior film straniero” viene proposto il tweet dedicato al drone turco Bayraktar TB2 che tanti problemi ha dato ai russi.

Per la miglior scenografia il tweet del Ministero della Difesa è dedicato alla “battaglia di Brovary” , un sobborgo di Kiev, dove un convoglio di carri armati russi è stato distrutto da un attacco ucraino con Nlaw ((Next Generation Light Anti-tank Weapon sono dei lanciamissili portatili e leggeri in grado di distruggere anche i più pesanti mezzi corazzati e blindati. L'Ucraina ne ha ricevuti 2mila dal Regno Unito prima dello scoppio della guerra e altri 1.615 sarebbero stati consegnati entro il 9 marzo). Il video mostra l'esplosione dei mezzi russi con il fumo, grigio e nero, che si disperde nell'aria

Ma non potevano mancare i “javelin” che ricevono il premio come “migliore attrice”. Il filmato postato nel tweet esalta l'uso del missile. Un'arma “da spalla” che usa un sistema di infrarossi per centrare il bersaglio senza che le truppe debbano monitorare fino alla fine il lancio Il missile Javelin vola nell'aria oltre i 490 piedi prima di impattare l'obiettivo. Il suo percorso viene definito con un termine usato nel base ball “curveball shot” o “palla curva”