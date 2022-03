Gli Stati Uniti pronti al lancio del dollaro digitale per contrastare le criptovalute

Gli Stati Uniti vogliono creare un dollaro digitale, ha annunciato la Casa Bianca anticipando la firma di un ordine esecutivo da parte del presidente Joe Biden, che darà avvio al progetto, come parte di una svolta normativa anche nel campo delle criptovalute. Biden, sottolinea la Casa Bianca, chiederà alla sua amministrazione di dare "la massima importanza allo sviluppo e alla ricerca di una potenziale valuta digitale della Banca centrale" degli Stati Uniti.

Più in generale, il presidente americano chiederà anche all'amministrazione federale di esaminare i rischi legati allo sviluppo esplosivo delle criptovalute, siano essi finanziari o per la sicurezza, utilizzati per scopi criminali o in modo da minare la sicurezza nazionale. Su quest'ultimo punto, un alto funzionario dell'amministrazione Usa ha assicurato che l'esecutivo americano "continuerà a combattere con forza" qualsiasi uso delle criptovalute "per evitare le sanzioni americane, e questo vale anche per la Russia". In questo ultimo caso comunque, ha proseguito, "non crediamo che l'uso delle criptovalute sia una via praticabile per aggirare le sanzioni finanziarie" volte a tagliare fuori il Paese dai circuiti finanziari globali.

La Casa Bianca afferma che secondo alcuni studi circa il 16% degli adulti americani ha investito o utilizzato criptovalute. "Lo sviluppo delle risorse digitali offre all'America l'opportunità di rafforzare il proprio dominio nella finanza e nella tecnologia, ma ha anche importanti implicazioni per la protezione dei consumatori, la stabilità finanziaria, la sicurezza nazionale e l'ambiente", si legge nel comunicato stampa di Washington.

La valuta digitale è l'equivalente dematerializzato di monete e banconote, che sono effettivamente crediti diretti alle Banche centrali. Può quindi essere utilizzata senza passare attraverso una banca, oggi necessaria per i pagamenti dematerializzati. Gli Stati Uniti vogliono evitare di lasciare questo spazio ad attori privati o a potenze straniere.

Secondo la Casa Bianca, più di 100 Paesi hanno già lanciato valute digitali o stanno per farlo. Gli Stati Uniti finora non avevano un piano coordinato verso un dollaro digitale ma l'ascesa vertiginosa delle criptovalute come bitcoin e il loro crescente utilizzo come mezzo di pagamenti ha suscitato interesse per una valuta digitale ufficiale.