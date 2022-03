Gli Usa cercano di raffreddare il prezzo del petrolio

Un milione di barili al giorno dalle riserve strategiche. Questa sarebbe la mossa degli Stati Uniti per cercare di abbassare il prezzo del petrolio, nel giorno in cui si riunisce l’Opec+, l’organizzazione dei paesi produttori a cui prende parte anche la Russia. L’effetto c’è stato con il greggio del Mare del Nord in calo del 3% a 107,50 dollari al barile. Scende anche il prezzo del gas naturale che oggi cambia il riferimento e che, per il momento, non sarà pagato in rubli. Il future con scadenza maggio viene scambiato a 116 euro al megawattora contro il 119 di ieri.

Restano molto cauti i mercati azionari con Milano (+0,07%) e Londra appena sopra la parità, mentre Francoforte e Parigi salgono attorno al mezzo punto percentuale.

Sul mercato valutario continua il recupero del rublo. Nei confronti del dollaro il cambio è a quota 83, contro gli 81 di inizio guerra.