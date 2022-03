Il colpo da professionista del golf di Donald Trump: fa hole in one e lo dice a tutti

Il “miracolo” alla buca 7 par 3 ferro numero 5. Epico il racconto: la palla rimbalza due volte e poi entra in buca con un rumore metallico. L'ex presidente modestamente ammette di non essersene neanche accorto per primo. "Questi grandi giocatori che erano con me l'hanno visto subito perché i loro occhi sono leggermente migliori dei miei, ma, almeno in quella buca, non altrettanto lo sono stati i loro swing".

A West Palm Beach in Florida, Trump ha messo a segno, dice, una incredibile “hole in one” che nel gergo dei golfisti è la “buca in un colpo solo”. E ci sarebbero anche testimoni eccellenti: nientedimeno che Ernie Els , quattro volte campione Major, Gene Sauers , vincitore del Senior US Open, Ken Duke e Mike Goodes , entrambi ottimi giocatori.

E' stata annunciata direttamente con un comunicato stampa, lungo e dettagliato, l'ultima prodezza dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E questa volta non c'entrano i comizi, ma i campi da golf, sua grande passione, dopo la politica e gli affari.

Non è dato sapere chi ha vinto la gara. Trump fa nuovamente appello alla modestia: "Se lo facessi mi direste che mi vanto e a me non piace chi si vanta”.

E non sembri strano il ricorso a un comunicato stampa. L'hole in one è un colpo impossibile e lo merita tutto, anche dal par 3, ossia sulla minima distanza - dai 90 ai 200 metri circa.

Basti pensare che Tiger Woods ne ha centrati 20 nel corso della sua vita, il primo all'età di sei anni. Tra i leader politici però c'è chi ha fatto meglio, molto meglio, di Trump. La leggenda narra infatti che Kim Jong-il, “caro leader” della Corea del Nord e padre di Kim Jong-un, mise a segno 11 hole in one nella sua prima gara di golf in assoluto.

Se fosse vero, gli esperti di statistica dovrebbero rivedere i propri calcoli. I dati mostrano che la possibilità di imbucare al volo, per un giocatore dilettante, è pari a uno su 12500 tiri in un par 3. Le probabilità aumentano man mano che si diventa esperti ma c'è sempre la componente accidentale: il vento, il manto erboso, la posizione della bandierina…. non ultima la fortuna.

Per esempio, tornando a Kim Jong-il la probabilità di imbucare consecutivamente in par 3 è pari a… una volta su 156 milioni di tiri! Figuriamoci undici volte.

E' accaduto qualcosa del genere in Scozia, dove due avversari hanno fatto hole in one uno dopo l’altro, sulla stessa buca. Un evento talmente raro che statisticamente non è stato neanche analizzato.