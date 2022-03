Golf: Nelly Korda, Medaglia d'oro a Tokyo, visitata per una trombosi al braccio

Spavento per Nelly Korda, numero 2 mondiale del golf femminile e medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo, costretta a recarsi in ospedale a Ponte Vedra Beach, in Florida, per via di un coagulo di sangue nel braccio. La proette americana ha spiegato che la circostanza s'è verificata dopo una sessione di allenamento al termine del quale ha sentito il braccio gonfiarsi.

Dopo essersi consultata con il suo medico, la 23enne di Bradenton, che si trovava a Ponte Vedra Beach per uno shooting fotografico, si è recata al pronto soccorso. "Comunicherò il mio stato di salute non appena avrò il quadro completo della situazione", il messaggio postato sui propri profili social dalla Korda che ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per la vicinanza.