Gran Premio Arabia Saudita, la pole a Sergio Perez

E' di Sergio Perez la pole position del Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1. Sul circuito di Gedda il pilota della Red Bull ha chiuso in 1'28"200 davanti alle Ferrari di Charles Leclerc per 25 millesimi e all'altro ferrarista Carlos Sainz. Quarto Max Verstappen con l'altra Red Bull.

"Che giro incredibile, non credo di poterlo rifare se anche ci riprovassi altre mille volte. Non ci aspettavamo di poter battere la Ferrari in qualifica, eravamo già proiettati alla gara di domani". Così il pilota della Red Bull dopo la pole position nel Gran Premio dell'Arabia Saudita.

"Sono contento del giro che ho fatto, per tutte le qualifiche ho cercato di tenere la macchina in pista senza commettere errori. Nel Q3 ho dato tutto e sono riuscito a mettere tutto insieme, potevo guadagnare qualcosina ma non mi aspettavo che Perez uscisse con un tempo così". Queste le parole del monegasco Charles Leclerc dopo la seconda posizione in qualifica nel Gran Premio dell'Arabia Saudita al volante della sua Ferrari.

"Mi sentivo meglio su gomma usata, quelle nuove non mi davano stabilità. All'ultimo tentativo non avevo grip, sono stato beffato da Perez e Leclerc ma mi sento soddisfatto. Domani credo che la gara sarà davvero entusiasmante, conteranno anche molto le strategie". Si esprime così Carlos Sainz, pilota della Ferrari, al termine delle qualifiche.