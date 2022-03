Guerra in Ucraina: che cosa è successo oggi 4 marzo

L’assalto russo nella notte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, ha tenuto il mondo intero con il fiato sospeso. Poi le rassicurazioni del direttore generale dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l'energia atomica: non c'è stato rilascio di materiale radioattivo e “tutti e sei i sistemi di sicurezza non sono stati colpiti”, ma sono sotto il controllo russo. Al momento gli operai all'interno della centrale nucleare di Zaporizhzhia, "stanno lavorando sotto la minaccia delle armi". Come riferisce la Cnn che cita Petro Kotin, il capo di Energoatom, l'azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari sul territorio. A dispetto delle prime notizie in cui non sono stati riferiti morti, in mattinata è arrivato il bilancio ufficiale: sono tre i militari ucraini che hanno perso la vita e due quelli rimasti feriti durante l'attacco russo alla centrale, come ha reso noto la compagnia di Stato che gestisce gli impianti nucleari. Intanto, prosegue l’avanzata dell’esercito russo: i militari sono entrate per la prima volta nella città portuale ucraina di Mykolayiv, sul Mar Nero, a metà strada tra Kherson, caduta nei giorni scorsi, e Odessa. A Melitopol, città nel sud dell'Ucraina, invece, gli abitanti sono scesi di nuovo in piazza per protestare contro le forze russe che controllano la città.





A Kharkiv, nel nordest del Paese, la situazione è drammatica. Sono stati contati “più di 2.000 morti, oltre 100 bambini . Possiamo calcolare morti e feriti a centinaia ogni ora”, ha detto il presidente del consiglio regionale di Kharkiv in videocollegamento con il Summit delle regioni in corso a Marsiglia. “Ogni ora altri edifici vengono distrutti" tra questi "scuole, centri culturali e università ", ha aggiunto. "Il villaggio di Iakevo nella ragione di Kharkiv è stato distrutto, ci sono molti morti in quest'area", ha spiegato. "In questo momento sto organizzando il lavoro del centro di coordinamento creato nel nostro centro regionale - ha raccontato -. Ci occupiamo di tutti i profughi dell'area di Kharkiv, stiamo organizzando le consegne di medicinali e cibo".





Mariupol è rimasta senz'acqua, riscaldamento, elettricità e sta finendo anche il cibo dopo cinque giorni di attacchi russi. Lo denuncia il sindaco della città portuale nel sud-est dell'Ucraina in televisione, facendo un appello all'apertura di un corridoio umanitario per evacuare i civili. "Siamo semplicemente distrutti", ha detto Vadym Boychenko, secondo quanto riporta il Guardian. Oggi un alto funzionario statunitense ha riferito ai giornalisti che Mariupol rimane sotto il controllo ucraino, anche se le truppe russe continuano ad avanzare e bombardare la città, causando interruzioni dei servizi essenziali.





È salito a 47 morti il bilancio del bombardamento russo sulle zone residenziali di Chernihiv, in Ucraina. La notizia è arrivata dai servizi di emergenza ucraini, che hanno sospeso le ricerche dei superstiti per gli attacchi in corso.





La centrale termoelettrica di Okhtyrka, nel Nord Est dell'Ucraina, è stata profondamente danneggiata dai bombardamenti russi. Lo ha fatto sapere il presidente della regione di Sumy, Dmytro Zhyvytsky. "La sala macchine è stata completamente distrutta, in città non c'è né riscaldamento né elettricità", ha riferito Zhyvytsky su Telegram, "Stiamo cercando di risolvere il problema dell'evacuazione urgente della popolazione, perché tra un giorno i palazzi residenziali si trasformeranno in gelide trappole di pietra senza acqua, luce ed elettricità".





Un altro jet russo è stato buttato giù insieme al pilota. "Il nostro esercito sta difendendo i cieli dell'Ucraina. Un altro Su-25 nemico è stato abbattuto", ha fatto sapere il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny, secondo quanto riporta il ministero della Difesa di Kiev su Twitter. "Finora sono stati abbattuti 34 aerei e 37 elicotteri" delle forze russe, ha aggiunto. L'aereo russo sarebbe stato abbattuto vicino alla città di Volnovakha, nel sudest del Paese, tra Donetsk e Mariupol.





È in corso la riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu. La sessione speciale è stata chiesta dalla Gran Bretagna proprio per discutere le conseguenze dell'attacco russo contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia.





Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito coloro che si oppongono alle azioni della Russia in Ucraina di "non esacerbare la situazione" imponendo ulteriori sanzioni al suo Paese. Lo ha detto durante una riunione del suo governo trasmessa da Rossiya24, tv controllata dallo Stato. "Non abbiamo cattive intenzioni contro i nostri vicini", ha aggiunto, il governo "non vede la necessità" che i Paesi vicini intraprendano ulteriori azioni che "peggiorino i nostri rapporti". Durante la telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Putin ha detto che "la Russia è aperta al dialogo con la parte ucraina, così come con tutti coloro che vogliono la pace in Ucraina. Ma a condizione che tutte le richieste russe siano soddisfatte".





Il terzo round dei colloqui tra Russia e Ucraina, annunciato per l'inizio della prossima settimana, potrebbe essere anticipato. Vladimir Putin ha informato il cancelliere Olaf Scholz che Russia e Ucraina terrebbero il terzo round di colloqui nel weekend, come ha fatto sapere il portavoce del governo tedesco dopo la telefonata fra il cancelliere e il presidente russo.





Dalla Russia arriva la notizia che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "ha lasciato l'Ucraina ed è andato in Polonia". Lo sostiene sul suo canale Telegram, secondo quanto riferisce la Tass. Kiev, però, smentisce Mosca: "Gli occupanti hanno diffuso un altro falso, dicendo che il presidente Volodymyr Zelensky ha lasciato il Paese. Non è vero, il presidente è Kiev con la sua gente", ha scritto sul proprio canale Telegram la 'Rada', il canale televisivo ufficiale del parlamento ucraino.





Condanna unanime all’attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è arrivata dalle istituzioni internazionali ed europee. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si legge in una nota del governo italiano "condanna l'attacco scellerato da parte della Russia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Un attacco contro la sicurezza di tutti. L'Unione Europea deve continuare a reagire unita e con la massima fermezza, insieme agli alleati, per sostenere l'Ucraina e proteggere i cittadini europei". Ferma condanna è arrivata anche dal segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, dall’ambasciata Usa a Kiev e dall'Alto rappresentante Ue per la politica estera dell'Unione, Josep Borrell.





Intanto sono state stabilite nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti per fermare le fake news: il tesoro americano ha messo nella blacklist 11 media controllati dall'intelligence russa e i loro dirigenti per la diffusione di disinformazione volta a giustificare l'invasione dell'Ucraina. La mossa segue le restrizioni varate dalle società social come Meta, Google e Twitter contro gli account di Rt e Sputnik (finanziati dal governo russo) in Europa e in Ucraina.





Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha denunciato casi di donne violentate nei territori occupati dall'esercito russo. "Quando i soldati stuprano le donne nei territori occupati, e abbiamo diversi casi - ha detto al canale televisivo N1 -, quando i soldati russi abusano delle donne nelle città ucraina, è chiaramente difficile parlare dell'efficacia della legge internazionale".





Un abitante della cittadina di Kherson nel sud dell'Ucraina ha raccontato alla Cnn che la situazione nelle città occupate dai russi sta peggiorando e la popolazione sta subendo violenze da parte delle truppe russe. "Non possiamo uscire", racconta, spiegando che "gli uomini vengono sequestrati e portati via". L'emittente americana spiega di aver potuto vedere un video di un cittadino in cui si vede un convoglio di auto civili accompagnato da alcuni veicoli militari russi mentre arrivavano a Kherson mercoledì notte.