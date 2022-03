Guerra in Ucraina: che cosa è successo oggi 7 marzo

Sempre più drammatica la situazione in Ucraina, giunta al dodicesimo giorno di guerra: Bucha, Hostomel e Irpin, i sobborghi di Kiev sotto attacco russo in queste ore, si trovano in una situazione "catastrofica", come ha denunciato il consigliere della presidenza ucraina Oleksy Arestovich. E mentre le forze aeree e terrestri di Mosca stringono la capitale in una morsa (si registrano 13 morti per un attacco a un panificio nell'area di Makariv, a ovest di Kiev), prosegue con difficoltà l'esodo della popolazione civile. L'incidente di ieri, in cui un'intera famiglia è stata uccisa da colpi di mortaio mentre cercava di fuggire da Irpin è solo uno dei tanti episodi segnalati in queste ore, che rendono sempre più difficile l'evacuazione di donne e bambini dalle città martoriate dai bombardamenti. Intanto, è giunto al terzo appuntamento l'iter dei colloqui di pace tra la delegazione russa e ucraina: Mosca, che ha garantito l'apertura di corridoi umanitari (ma "vanno verso Russia e Bielorussia", denuncia Kiev), promette la "fine istantanea" delle ostilità se l'Ucraina accetterà le sue condizioni.





Torna a parlare, come di consueto, il "presidente in guerra" Zelensky , ribadendo la richiesta di una no-fly zone sull'Ucraina e nuove sanzioni ai danni di Mosca. Poi aggiunge: "Stiamo combattendo una guerra che non abbiamo mai voluto, siamo costretti a uccidere", ripetendo ormai il suo consueto messaggio conclusivo per augurare "gloria all'Ucraina".





Si accumulano gli atti di eroismo e coraggio della popolazione civile e dei rappresentanti delle amministrazioni locali: il sindaco di Gostomel, Yuri Illich Prylypko , è stato ucciso mentre cercava di soccorrere i feriti e distribuire cibo. "È morto da eroe, conserveremo di lui memoria e gratitudine eterna" scrive l'amministrazione cittadina in un post su Facebook. C'è poi un altro sindaco, quello di Okhtyrka, Pavlo Kuzmenko , che offre la propria professionalità di medico di notte, per curare i feriti, e di giorno combatte insieme ai suoi concittadini: "Un vero supererore, che merita i più alti riconoscimenti" scrive su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale di Sumy.





Da Bruxelles, il premier italiano Mario Draghi , incontrando la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, conferma l'intenzione di adottare nuove sanzioni nei confronti di Mosca e che l'Italia diminuirà la propria dipendenza dal gas russo. "L'Unione europea ha dato prova di straordinaria unità" ha dichiarato il presidente del Consiglio, aggiungendo che "siamo uniti nel condannare con forza l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e nel rispondere all'appello del presidente Zelensky che ci ha chiesto aiuti finanziari, umanitari e militari".





Per tutta risposta, Mosca ha stilato l'elenco dei paesi che considera "nemici della Russia" e tra questi compare anche l'Italia: si tratta di tutte le nazioni - dai membri dell'Ue agli Stati Uniti, oltre a Regno Unito, Giappone, Australia, Corea del sud e molti altri - che hanno adottato misure sanzionatorie nei confronti del governo russo. Tra i paesi bollati come "nemici" vi sono anche Andorra, Liechtenstein, San Marino.





Il presidente americano Biden, intanto, ha programmato un colloquio con Macron, Scholz e Johnson, per fare il punto della situazione; il suo segretario di Stato, Antony Blinken, ha confermato da Riga la prontezza della Nato ad affrontare ogni genere di minaccia. E proprio la Nato, attivando per la prima volta la Responce Force sul fianco orientale dell'alleanza, sposta ancora truppe: l'ennesimo contingente raggiungerà la parte occidentale dell'Ungheria, come ha autorizzato questa mattina il premier ungherese Victor Orban.





Dopo le iniziative israeliane e turche, la Cina si aggiunge all'elenco di Stati disposti a svolgere un ruolo di mediatore tra le parti: il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato la disponibilità di Pechino ad avere un "ruolo costruttivo nella crisi in Ucraina e a lavorare con la comunità internazionale per una necessaria mediazione", ribadendo tuttavia la forza del legame tra Cina e Russia ("La nostra amicizia è solida come la roccia") ma anche che saranno inviati aiuti umanitari sul campo dalla Croce Rossa cinese.





Continuano, nel frattempo, gli appelli a fermare il conflitto, soprattutto considerando la grande crisi umanitaria in atto : l'Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell, ha detto che "se i bombardamenti continuano in questo modo, a colpire le città in modo indiscriminato, ci possiamo attendere cinque milioni di rifugiati", sottolineando come in una sola settimana siano giunti nei paesi Ue un milione e mezzo di profughi e che la crisi ucraina dal punto di vista umanitario è peggiore di quella afghana e siriana.





A Borrell fa eco l'Organizzazione mondiale della sanità, che evidenzia come si sia giunti sul punto di una " catastrofe sanitaria ": più di 200 strutture colpite in dodici giorni di conflitto, cosa che prospetta il rischio dell'interruzione di servizi sanitari, il mancato approvvigionamento di farmaci, l'impossibilità di raggiungere i centri di cura e assistenza. L'Oms segnala anche la chiusura di tre importanti centri di fornitura dell'ossigeno.





A livello economico, mentre prosegue la discesa del rublo nei confronti del dollaro (toccato oggi il record di 162 sul "biglietto verde"), si registra come fenomeno parallelo la " corsa all'oro ", bene rifugio per eccellenza, che nei momenti di grande incertezza come l'attuale spinge gli investitori a riversarvisi. All'inizio del conflitto, il 24 febbraio, il prezzo dell'oro ha toccato i 1974 dollari all'oncia, il massimo dal settembre 2020.





Continua, intanto, anche lo scontro virtuale, parallelo ai campi di battaglia, tra Russia e Ucraina: a Kiev, il vice primo ministro - e responsabile della trasformazione digitale - Mikhailo Fedorov , esperto nel settore, spinge le aziende "big tech" (grandi gruppi come Facebook, Amazon, Google, Apple) a interrompere ogni legame con la Russia e a boicottare ogni business con Mosca. Un'azione, portata avanti grazie al suo personale esercito di hacker "IT Army", che sta avendo grande seguito: sempre più aziende, da Samsung a Nvidia, rompono i propri rapporti con l'economia russa.