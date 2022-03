Guerra in Ucraina: che cosa è successo oggi 8 marzo

A Strasburgo, in una plenaria del Parlamento europeo sull'ingerenza straniera nei processi democratici all'interno dell'Ue, l'Alto rappresentante della politica estera Josep Borrell è intervenuto sulla task force europea contro la disinformazione, rilevando la presenza di "

centinaia di casi di disinformazione

" provenienti dalla propaganda russa, "in paesi come Germania, Ucraina, Italia, Spagna, che riguardano una varietà di temi come elezioni, vaccini, Brexit o movimenti secessionisti in alcuni Stati membri Ue".