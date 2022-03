Guerra in Ucraina: che cosa è successo oggi 9 marzo

Dopo due settimane di guerra, la situazione in Ucraina è sempre più drammatica: anche nella notte sono risuonate le sirene antiaeree in diverse città del paese; scattati gli allarmi per gli attacchi dal cielo a Kharkiv e Vinnytsia. Identica la situazione a Kiev, il cui sindaco ha detto che la capitale può resistere ancora per una o due settimane. Nel pomeriggio è stato segnalato, tra le altre cose, l'abbattimento di un caccia russo, che si è schiantato contro un edificio residenziale a Osokorky, storico quartiere della città. Mosca, intanto, ha promesso una nuova tregua per permettere di evacuare i civili: il governatore della città nord-orientale di Sumy ha confermato che il corridoio umanitario aperto ieri resterà attivo.

Ma è sul fronte sud che il dramma del conflitto assume forme devastanti e inaccettabili. Mariupol è "isolata" ma combatte ancora: il ministro degli Esteri Kuleba ha affermato che oltre 400 mila persone sono in ostaggio nella città portuale sulle rive del Mar Nero. Gli ha fatto eco il sindaco della città, parlando di “genocidio” in riferimento ai 1170 morti contati sinora tra la popolazione civile. I russi hanno anche bombardato l'ospedale pediatrico della città, gesto che ha spinto il presidente Zelensky a chiedere con forza, per l'ennesima volta, l'istituzione di una no-fly zone: “Altrimenti, rischiamo una catastrofe umanitaria ” ha ammonito il capo di stato ucraino.

E, proprio a proposito della richiesta di una no-fly zone, chiesta dal governo ucraino e gestita dalla Nato, che però rischierebbe di portare a uno scontro diretto Nato-Russia, arriva uno stop alla proposta avanzata ieri dal governo polacco di trasferire alcuni jet Mig-29 nella base tedesca di Ramstein. Gli Stati Uniti hanno infatti escluso l'ipotesi del trasferimento dei cacciabombardieri polacchi nella base aerea dell'Alleanza atlantica.

Torna a parlare anche la first lady ucraina, Olena Zelenska , che in un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook ha denunciato “È in corso un omicidio di massa di civili, Putin va fermato”. La moglie del presidente Zelensky ha poi ringraziato i media occidentali per il lavoro di testimonianza che stanno compiendo in questi giorni, chiedendo di c ontinuare “a mostrare cosa sta succedendo in Ucraina, mostrate la verità. Nella guerra dell'informazione che la Federazione russa ha svolto, ogni testimonianza è di importanza cruciale”.

Continua il monitoraggio sulla centrale nucleare di Cernobyl , che secondo il ministro degli Esteri ucraino Kuleba sarebbe senza elettricità, cosa che metterebbe a rischio il contenimento radioattivo, che dall'incidente del 1986 viene mantenuto costante. Il dato era stato confermato questa mattina dall'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica), nonostante le rassicurazioni fornite da Mosca.

Crescono ancora i numeri dei rifugiati , fuggiti dal paese sotto attacco: l'Unhcr aggiorna i dati e parla di due milioni e 200 mila espatriati, indicando le loro diverse collocazioni, con la Polonia in testa ai paesi di prima accoglienza (oltre un milione e 200 mila persone). Intanto, l'Unione europea istituisce un sito web per aiutare i rifugiati a conoscere i loro diritti.

E sulla situazione dell'accoglienza in Italia ha fatto il punto, questo pomeriggio durante il Question time alla Camera, il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha parlato di “crisi umanitaria senza precedenti ”. Il premier ha poi fornito i numeri sugli arrivi totali, che sfiorano quota 24 mila: "I profughi arrivati finora nel nostro paese sono 23.872. Principalmente la frontiera verso cui passano è quella italo-slovena. Per il 90% si tratta di donne e bambini: ieri erano 10.500 donne, oggi 12 mila; gli uomini erano 2mila ieri, oggi 2.200; i bambini 8.500 ieri, oggi 9.700. Il flusso è certamente destinato ad aumentare”.

A livello europeo, è tornato a parlare l'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell, che durante la plenaria del Parlamento Ue ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni da infliggere alla nomenclatura russa, annunciando anche che “la Commissione europea, con una nuova direttiva, punta a tagliare di due terzi la nostra dipendenza dal gas russo”.