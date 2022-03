Guerra in Ucraina: che cosa è successo questa notte 11 marzo

L'obiettivo in vista adesso è Kiev, con tutto quello che ne consegue. Del resto, quando la diplomazia tace, le armi parlano e fanno aumentare timori e paure. Come quelle, le paure, provocate dal nuovo posizionamento del convoglio militare lungo 64 chilometri. Una lunga colonna rimasta ferma per giorni, ma ora, improvvisamente ritrovata disseminata tutta attorno alla capitale e già in assetto di attacco. Intanto tace la diplomazia che non riesce a trovare nessun linguaggio che voglia essere inteso sia da Mosca che da Kiev, nonostante parlino pressoché la stessa lingua. Inutile l'incontro avvenuto in Turchia. Senza esito, almeno finora, gli sforzi dei paesi dell'Unione europea riuniti a Versailles che si sono trovati uniti sugli aiuti di Stato, ma divisi sugli “eurobond di guerra”. E mentre la diplomazia tace o dice parole inascoltate, si sentono i primi colpi su Kiev, mentre ci sono intere città senza cibo né acqua, senza medicinali e senza speranze. Città dalle quali è quasi impossibile scappare ormai. Ci proverà anche la Cina, pare, a mettere fine alla guerra, ma senza criticare la Russia. Purché funzioni… e soprattutto prima che a qualcuno venga in mente di passare alle armi chimiche, perché ormai se ne parla fin troppo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto in un videomessaggio di aver inviato "un convoglio di camion a Mariupol con cibo, acqua, medicine. Ma gli occupanti hanno lanciato un attacco con carri armati esattamente dove avrebbe dovuto trovarsi il corridoio umanitario". "Lo hanno fatto deliberatamente. Sapevano cosa stavano interrompendo. Hanno un chiaro ordine di tenere in ostaggio Mariupol", ha sottolineato Zelensky.

Facebook ha annunciato di aver allentato le regole per consentire discorsi violenti contro gli "invasori russi". La deroga sarà valida sia su Facebook che su Instagram e consentirà messaggi ostili nei confronti dell'esercito e dei leader russi.

La Russia ha chiesto una riunione del consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere le "attività biologiche militari americane in Ucraina".

La presidente della Commissione europea al vertice di Versailles: "A breve termine dobbiamo affrontare i prezzi elevati dell'energia e prepararci per il prossimo inverno. Proporremo lo stoccaggio del gas almeno al 90% entro il primo ottobre di ogni anno".

Il presidente francese: "Sono realista, non vedo una soluzione diplomatica nelle prossime ore. Inorriditi dalle scene di guerra". Il premier Draghi parla con il capo dell'Eliseo e ribadisce che Francia e Italia "sono allineate sulle sanzioni". Von der Leyen: "Momento decisivo, ripensare la capacità di difesa". Johnson preoccupato: "Mosca potrebbe usare le armi chimiche".

Al vertice di Antalya il ministro russo ribadisce che l'operazione va avanti secondo i piani e non ci sono alternative ai negoziati in Bielorussia.

Prosegue l'esodo dal Paese, la capitale ucraina assediata, metà della popolazione ha lasciato la città.

"Sono stata ministro delle Finanze per sette anni: alcuni Paesi trovano sempre nuovi argomenti per cui non dovrebbero pagare le proprie spese". Lo ha detto la premier svedese Magdalena Andersson, rispondendo ad una domanda a proposito dell'idea di emettere debito comune per finanziare le spese per la difesa e per la riduzione della dipendenza dagli idrocarburi russi, a margine del Consiglio Europeo informale di Versailles.

Le immagini satellitari di Maxar Technologies mostrano che l'enorme convoglio russo di veicoli, carri armati e artiglieria lungo 40 miglia (64 chilometri) rimasto fuori dalla capitale ucraina dalla scorsa settimana è stato smantellato e ridistribuito. Unità corazzate sono state viste nelle città vicino all'aeroporto Antonov a nord di Kiev, alcuni veicoli si sono spostati nelle foreste, ha riferito Maxar. Il convoglio è stato riposizionato tutto attorno a Kiev, in assetto di guerra.

Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha annunciato di avere programmato "ispezioni fisiche" nei siti nucleari dell'Ucraina. Al momento non sono disponibili altri dettagli sulle modalità e le tempistiche. Grossi ha incontrato nelle scorse ore i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina e ha sottolineato che entrambe le parti sono "disposte a lavorare" con l'AIEA per prevenire combattimenti nei pressi degli impianti nucleari.

Una "decisione fuorilegge" come quella di sequestrare gli asset delle aziende americane e internazionali che hanno deciso di sospendere o ritirarsi dal mercato si tradurrebbe "alla fine solo in ulteriori problemi economici per la Russia. Invierebbe il chiaro messaggio che la R ussia non è un posto sicuro dove investire e fare affari". Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che l'amministarzione è a fianco delle imprese che "stanno prendendo decisioni dure sul futuro delle loro operazioni in R ussia".

R R Il premier cinese definisce "grave" la situazione dell'Ucraina e si offre di giocare un ruolo "positivo" per la pace, senza criticare la Russia.