Guerra in Ucraina: che cosa è successo questa notte 18 marzo

Come avviene ormai dall’inizio della guerra, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si affida a facebook per lanciare le sue riflessioni notturne. Anche questa notte ha diffuso un nuovo video nel quale, tra le altre cose, si è rivolto ai mercenari che si uniscono alle forze russe e ha detto loro che questa è "la peggiore decisione della vostra vita". Ma è stata anche la notte in cui è lo strazio di Mariupol a suscitare ancora sdegno e commozione. Ormai completamente rasa al suolo, la fuga degli abitanti da questa città martoriata, ma anche da tutte le altre città ucraine sottoposte a incessanti bombardamenti, pesa sulla questione umanitaria posta al consiglio straordinario dell’Onu. Nel frattempo l’Intelligence Usa alza nuovamente l’attenzione sul rischio che la guerra possa degenerare in catastrofe nucleare se non dovesse chiudersi a breve. Ecco quello che è successo nella notte appena trascorsa.

Otto dei nove corridoi umanitari concordati in Ucraina hanno funzionato permettendo l'evacuazione di civili, anche dalla città di Mariupol, da cui sono partite oltre 2.000 persone. Uno solo dei corridoi, quello da Kharkiv a Vovchansk, vicino al confine russo, non ha potuto essere aperto a causa di bombardamenti russi.

La Russia ha rinunciato a votare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione sulla guerra in Ucraina, per mancanza di sostegno da parte dei suoi più stretti alleati. Né la Cina né l'India avrebbero sostenuto l'iniziativa russa e avrebbero votato a favore.

Le forze russe continuano i bombardamenti sulla parte della provincia ucraina di Lugansk controllata dalle truppe ucraine, nel tentativo di avanzare verso la località di Rubizhne. Combattimenti sono in corso praticamente in tutta la regione.

Ci si può aspettare che Vladimir Putin arrivi alla minacce nucleari contro l'Occidente se l'Ucraina continuerà a resistere all'invasione russa. È quanto emerge da un nuovo rapporto della Defense Intelligence Agency, citato da Bloomberg.

Mariupol viene colpita ogni giorno da 50 a 100 proiettili di artiglieria. A comunicarlo è il consiglio comunale della città. "La città è sotto blocco da sedici giorni, più di 350.000 residenti di Mariupol continuano a nascondersi nei rifugi e negli scantinati dai continui bombardamenti delle forze di occupazione russe". Le informazioni sulle vittime dell'attacco al teatro utilizzato come rifugio, ha aggiunto il consiglio, sono ancora in fase di chiarimento.

I russi avrebbero depositato nelle banche svizzere tra i 140 e i 192 miliardi di euro. Lo ha rivelato l'Associazione svizzera dei banchieri, citata da media francesi. Alla fine del mese scorso, la Confederazione svizzera ha compiuto un passo storico, adottando le sanzioni contro la Russia decise dell'Unione europea, in risposta all'invasione dell'Ucraina.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato in un grande mercato a Kharkiv dopo che i missili russi hanno colpito nuovi obiettivi nella città ucraina. Al momento non si segnalano vittime.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrà oggi alle 14, ora italiana, un colloquio con il suo omologo cinese, Xi Jinping, per parlare anche della guerra russo-ucraina. L'ha reso noto la Casa Bianca.

Secondo gli analisti dell'intelligence britannica, la Russia è stata costretta a dirottare "un gran numero" di truppe per difendere le sue linee di rifornimento piuttosto che continuare i suoi attacchi in U craina. Secondo il ministero della difesa del Regno Unito, i problemi logistici continuano ad affliggere la "vacillante" invasione russa dell'Ucraina.

U Secondo Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che ha protestato in diretta sulla tv di stato contro la guerra in ucraina, ha annunciato che lascia il lavoro, ma non la R ussia, rifiutando così l'offerta di asilo dalla Francia. La donna che si è definita una patriota, ha fatto irruzione nei giorni scorsi in diretta tv con un cartello contro la guerra. Subito arrestata, è stata rilasciata dopo un fermo di 14 ore e condannata a pagare una multa di 30 mila rubli (circa 255 euro).