Guerra in Ucraina: che cosa è successo questa notte 23 marzo

La testa e il cuore sono a Mariupol dove si combatte in pieno centro città, molto probabilmente quartiere per quartiere, secondo le indiscrezioni trapelate dal Pentagono. E proprio da Mariupol giunge la notizia del sequestro, da parte dei soldati russi, di un intero convoglio umanitario. Una colonna di undici pullman, vuoti, diretti in città per raccogliere rifugiati ucraini. I russi avrebbero preso i bus assieme agli autisti e al personale d'emergenza, e li avrebbero portati in una località al momento sconosciuta. Se confermata sarebbe davvero una brutta notizia. Fatti che fanno cadere nella più profonda disperazione, proprio nel giorno in cui le parole del presidente ucraino dette al Parlamento italiano in seduta comune, sembravano riaccendere timidi segnali di speranza in una pace possibile. Intanto è l'intelligence britannica a far scattare l'allarme su una possibile escalation di violenza e coercizione da parte dei russi nel tentativo di soggiogare la popolazione civile ucraina poco incline ad accettare l'invasione. Si paventa l'utilizzo di armi chimiche e biologiche. Ma ecco che cosa è successo questa notte.

"L'esercito russo uccide ogni giorno: soldati, civili, bambini". Lo scrive il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, su Tweeter dove posta un video su “La verità sulla guerra di Putin”, con immagini di bombardamenti in Ucraina e la testimonianza di quattro giovani. "La gente - prosegue il tweet di Blinken - ha paura si passare la notte nella propria abitazione a causa degli attacchi missilistici e dei bombardamenti. Come puoi aiutare? Condividendo la verita'".

Oltre 1.200 residenti sono stati evacuati ieri da Mariupol, la città portuale dell'Ucraina meridionale assediata dai russi. Lo ha riferito la vicepremier di Kiev, Iryna Vereshchuk, citata dal Kiev Independent, secondo cui gli abitanti sono stati portati a bordo di 15 autobus a Zaporizhzhia.

Il presidente americano Joe Biden imporrà nuove sanzioni a centinaia di membri della Duma, la camera bassa del parlamento russo. Lo riferiscono al New York T imes fonti informate sull'annuncio delle nuove misure contro M osca previsto per giovedì, quando il presidente americano si troverà a Bruxelles per partecipare al vertice della Nato, all'incontro con i leader del G7 e al Consiglio europeo sull'Ucraina.

Per la prima volta dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, la potenza di combattimento della R ussia è scesa sotto al 90%. Lo ha detto un funzionario della difesa Usa spiegando che Mosca ha subito forti perdite "di munizioni e uomini".

Un video che mostra il lancio di missili verso l'Ucraina da una nave situata al largo della costa della Crimea, a ovest della città di Sebastopoli è stato geolocalizzato dalla Cnn. "È chiaro che c'è una nave là fuori in lontananza", dice una voce maschile parlando in russo, riporta l'emittente. Il portavoce del Pentagono John Kirby in un briefing aveva dichiarato che gli Stati Uniti hanno registrato un aumento dell'attività navale nel Mar Nero settentrionale.

Banksy, il quotatissimo street artist di Bristol, è sceso in campo in favore dell'Ucraina mettendo all'asta una delle sue opere con l'intento di finanziare l'Ohmatdyt Children's Hospital, l'ospedale pediatrico più grande di Kiev. Partita da una base di offerta di 20.000 sterline, nello spazio di una giornata la casa d'aste online, myartbroker.co, ha comunicato che ora accetta solo cifre superiori a 40.000 sterline. U n raddoppio dovuto alle moltissime persone interessate a comprare l'opera pacifista di Banksy che si intitola "cnd soldiers" ed è stata realizzata nel 2005.