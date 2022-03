Guerra in Ucraina: che cosa è successo questa notte 24 marzo

È il giorno in cui verranno scritte parole importanti sul conflitto in corso in Ucraina. C'è grande attesa per i vertici internazionali che si svolgeranno da qui a poche ore. Nel frattempo sono sempre le parole “notturne” del presidente Zelensky a colpire con durezza le coscienze del mondo intero. L'appello del presidente ucraino, a un mese dall'inizio del conflitto, è un invito a tutte le persone libere del pianeta a protestare contro l'invasione. Nel frattempo l'allarme per un incendio nei boschi vicino a Chernobyl, tiene tutti con il fiato sospeso. Sul fronte guerra, i russi distruggono un ponte fondamentale per i collegamenti umanitari e di rifornimento con Kiev. E Google conferma lo stop al servizio delle news in Russia. Ma ecco che cosa è successo questa notte.

Vladimir Putin è il "nemico dell'umanità": mostra segni di "paranoia". Lo afferma Mikhail K hodorkovsky, l'ex oligarca russo che ha trascorso anni in carcere per frode fiscale.

La Casa Bianca prepara piani di emergenza nel caso in cui la Russia dovesse usare armi chimiche, biologiche o nucleari. L'amministrazione Biden ha messo a punto un squadra per la sicurezza nazionale per delineare come gli Stati Uniti e gli alleati dovrebbero rispondere se Putin dovesse ricorrere alle armi più pesanti. La squadra creata dal presidente è chiamata tiger team.

In un giorno o due arriveranno in U craina le prime consegne di armi approvate nell'ambito del pacchetto da 800 milioni di dollari a cui gli Stati Uniti hanno dato il via libera.

Il Regno Unito consegnerà altri 6.000 missili all'Ucraina: lo ha annunciato il premier britannico Boris Johnson. "Il Regno Unito lavorerà con i (suoi) alleati per aumentare il sostegno militare ed economico all'Ucraina", ha affermato Johnson in vista dei vertici della Nato e del G7 in programma oggi a Bruxelles, un mese dopo l'inizio dell'invasione russa. Il premier ha anche annunciato aiuti per circa 30 milioni di euro all'esercito ucraino.

Biden chiede all'Europa di andare avanti con le sanzioni sull'energia contro Mosca, ma l'Ue è divisa. La Germania frena. Gli Usa valuteranno i modi per aumentare le forniture di gas naturale liquefatto all'Europa nelle prossime settimane.



Le unità militari ucraine hanno condotto con successo la controffensiva nelle città alla periferia di Kiev, e hanno probabilmente ripreso il controllo di Makariv e Moschun. Lo afferma la Difesa britannica nel suo ultimo Intelligence update pubblicato su Twitter. A nord-est di Kiev i russi stanno affrontando significative difficoltà, e la controffensiva ucraina ha probabilmente messo a rischio la ripresa dell'avanzata verso la capitale.

Le forze russe hanno distrutto un ponte chiave sul fiume Desna, interrompendo una rotta vitale tra la città settentrionale di Chernihiv e Kiev: lo riporta la Bbc. I l ponte veniva utilizzato per portare aiuti umanitari alla capitale ed evacuare i civili.

Gli innumerevoli tentativi americani di contattare i leader militari russi sono caduti nel vuoto. Mosca li ha respinti tutti. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali la mancanza di comunicazione aumenta i rischi di un errore di calcolo o di un incidente sul campo di battaglia.